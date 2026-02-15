La mariposa que imita a la perfección una hoja de roble seca para camuflarse:

La mariposa hoja seca, conocida científicamente como Gastropacha quercifolia. Foto: Picture Insect

La biodiversidad ofrece ejemplos fascinantes de adaptación y supervivencia, donde cada especie desarrolla mecanismos únicos para enfrentar a sus depredadores. Entre ellos, el camuflaje se presenta como una de las estrategias más sorprendentes, y la mariposa hoja seca se destaca como uno de los casos más logrados dentro del mundo de los insectos.

Conocida científicamente como Gastropacha quercifolia, pertenece a la familia Lasiocampidae y debe su nombre a su extraordinaria capacidad de mimetizarse con el entorno. Cuando permanece en reposo, sus alas reproducen con notable precisión la forma, el color y la textura de una hoja de roble seca, lo que la vuelve prácticamente indistinguible del paisaje que la rodea.

La mariposa hoja seca, conocida científicamente como Gastropacha quercifolia. Foto: Instagram @muyinteresante_revista

A diferencia de las mariposas diurnas de colores llamativos, se trata de una polilla de hábitos mayormente nocturnos. Su principal recurso defensivo es el mimetismo: al posarse sobre una rama, pliega las alas de modo que oculta su cuerpo y deja visibles bordes irregulares y tonalidades marrón cobrizo, similares a la hojarasca del suelo. Incluso presenta marcas que imitan las nervaduras de una hoja verdadera.

Observar a la mariposa hoja seca no resulta sencillo y requiere una mirada atenta. Habita principalmente en bosques de hoja caduca, huertos y áreas con vegetación abundante, donde crecen arbustos como el espino blanco y árboles como el roble y el sauce, fundamentales para la alimentación de sus orugas. Durante el día permanece inmóvil, confiando plenamente en su disfraz para pasar inadvertida frente a aves y pequeños mamíferos.

Los datos y características más impactantes de la mariposa hoja seca

La mariposa conocida como hoja seca se caracteriza por su particular aspecto, que le permite camuflarse eficazmente en su entorno natural. Una de sus principales características es la envergadura: las hembras suelen ser de mayor tamaño que los machos y pueden alcanzar entre 58 y 92 milímetros.

En cuanto a su distribución geográfica, esta especie presenta un rango amplio. Se la puede encontrar desde Inglaterra y España, en Europa occidental, hasta el extremo oriental de Asia, lo que evidencia su capacidad de adaptación a distintos ecosistemas.

La mariposa hoja seca, conocida científicamente como Gastropacha quercifolia. Foto: Wikipedia

Durante su etapa larval, la alimentación de la oruga se basa principalmente en hojas de roble (Quercus), aunque también consume sauces (Salix) y diversos árboles frutales, lo que la convierte en una especie asociada tanto a ambientes forestales como a zonas con actividad agrícola.