Andrés Repetto, 26 Planeta Documentales.

Canal 26 presenta la segunda temporada de 26 Planeta Documentales en las Jornadas Internacionales 2024 de la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) y la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (CAPPSA), la exposición más destacada del sector TIC y de contenidos audiovisuales, que se realizará el 7 y 8 de octubre en el Hotel Hilton Buenos Aires.

26 Planeta Documentales segunda temporada

26 Planeta Documentales segunda temporada

El periodista Andrés Repetto es el encargado de presentar los nuevos episodios de la segunda temporada de 26 Planeta Documentales. La exposición es el lunes 7 de octubre a las 16.20 en el Salón Atlántico C del Hilton.

Segunda temporada de 26 Planeta Documentales

La primera serie de esta segunda temporada es conducida por Andrés Repetto y consta de cuatro entregas:

Basura , el desafío de un planeta más limpio

Electromovilidad , la revolución del transporte

Electromovilidad , hacia un mundo sin combustibles fósiles

Sustentable, transformar el presente para salvar el futuro

Segunda temporada de 26 Planeta Documentales.

26 Planeta Documentales también presenta El camino del agua, una invitación a reflexionar sobre este recurso, comprender de dónde viene y cuán importante es su cuidado. Está compuesta por cuatro episodios:

El origen

La estepa patagónica

Emergencia hídrica

Ciudad en el desierto.

Estos documentales están presentados por Damián Benegas y Pablo Passera.

Segunda temporada de 26 Planeta Documentales, El camino del agua.

Cómo será la 34° edición de Jornadas Internacionales 2024

Bajo el lema “Innovación para un futuro sostenible”, la agenda abordará los principales temas que atraviesan a la industria TIC y de contenidos, entre ellos la transformación digital y el impacto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, los desafíos técnicos y regulatorios que se plantean para potenciar la evolución sostenible del negocio y el uso eficiente de las redes, y el combate a la piratería.

Participarán autoridades nacionales de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; ENACOM; ARSAT, así como representantes provinciales y municipales. También estarán los CEO de las principales empresas de la región, referentes pymes de Argentina y Latinoamérica, expertos del sector académico y representantes del Poder Judicial nacional y regional.

Durante el primer día, destacados referentes del mercado y autoridades judiciales analizarán el impacto de la piratería en el negocio y las acciones para atacar este flagelo. Por la tarde, habrá un segmento dedicado a los desafíos y oportunidades que presenta la inteligencia artificial y la transformación tecnológica. Luego, la evolución digital de la industria y la llegada de nuevas propuestas de valor para los clientes tendrá un lugar destacado dentro de la agenda. La jornada cerrará con la presentación de las novedades en el área de contenidos y entretenimiento.

El segundo y último día de #Jornadas2024 comenzará con el tradicional Acto de Apertura junto a autoridades nacionales, locales y sectoriales. Luego, CEO de las principales empresas de la región reflexionarán sobre la transformación sostenible de la industria y sus desafíos.

Aquí, el programa completo de las Jornadas. Para participar de la feria hay que acreditarse en la web.