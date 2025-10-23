Lissa Vera denuncia a la expareja de Lowrdez tras la desaparición de la cantante: qué dijo su compañera de Bandana

Leandro García Gómez es denunciado por la cantante luego de la repercusión que tuvo la denuncia por supuesta desaparición de Lourdes Fernández.

Lissa y Lowrdez de Bandana. Foto: NA.

Lissa Vera, otras de las integrantes de Bandana, compartió en sus redes un comunicado informando que va a denunciar a la expareja de Lowrdez Fernández, Leandro García Gómez, luego de la repercusión que tuvo la denuncia por supuesta desaparición de la artista.

“Esto yendo a Lavalle 1250, Tribunales, a formular la denuncia correspondiente contra Leandro García Gómez”, dice la historia que subió en su Instagram.

El comunicado de Lissa Vera. Foto: Instagram.

Además, en otro de los posteos, la cantante expuso que acompañaba a la mamá de la artista y que se encontraba preocupada por la situación actual de su amiga, motivo por el cual iba a radicar la denuncia correspondiente.

Ahora, la incógnita es saber el motivo de la acusación que llevará a cabo Lissa contra el empresario García Gómez.

En noviembre de 2022, Lowrdez había denunciado a su pareja por violencia de género, causa que quedó desestimada y por el que ella le pidió perdón años después.

Lowrdez de Bandana. Foto: Instagram.

Reapareció Lowrdez de Bandana: el video que publicó en Instagram

La madre de Lowrdez Fernández, exintegrante de las Bandana, denunció en las últimas horas que no se comunicaba con la cantante desde el pasado 4 de octubre. Pese a que se trató de una denuncia formal, la cual fue recepcionada por la Comisaría Vecinal 14B.

Ahora, la ex Bandana compartió un video en redes sociales y llevó tranquilidad a su comunidad. “Estoy perfecta, gracias”, dijo en el video. “Gracias por ocuparse de mí”, agregó.

Apareció Lowrdez de Bandana con un video en Instagram.

La denuncia de la madre de Lowrdez Fernández

La mamá de Lowrdez Fernández, exintegrante de las Bandana, denunció la desaparición de su hija, con quien no tiene contacto desde el 4 de octubre y no sabe donde está. Pese a que se trató de una denuncia formal, la cual fue recepcionada por la Comisaría Vecinal 14B, lo que llama la atención es que la cantante sigue activa en sus redes sociales.

Lowrdez de Bandana con su expareja. Foto: Instagram.

Dicha seccional recibió en la noche del miércoles 22 de octubre un mail, proveniente de la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal, en el cual la denunciante, Mabel López, manifestó no tener contacto con la artista desde principios de octubre y que desconoce su paradero.

En el escrito también se denunció a Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez, quien en 2022 había sido acusado de violencia de género.

De esta forma, personal policial se acercó hasta el domicilio y tras tocar timbre fueron atendidos por García Gómez, quien en todo momento se mostró enojado y hasta grabó el operativo. Ya dentro de la vivienda, el hombre señaló que la cantante ya no vive más en dicho domicilio y que tampoco son pareja.