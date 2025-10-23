Reapareció Lowrdez de Bandana: el video que publicó en Instagram

En las últimas horas, la madre de la cantante denunció que no tiene contacto con su hija desde el 4 de octubre, por lo que se inició una investigación para dar con su paradero. Qué dijo Lourdes Fernández.

Lowrdez, Bandana. Foto: Instagram.

La madre de Lowrdez Fernández, exintegrante de las Bandana, denunció en las últimas horas que no se comunicaba con la cantante desde el pasado 4 de octubre. Pese a que se trató de una denuncia formal, la cual fue recepcionada por la Comisaría Vecinal 14B.

Ahora, la ex Bandana compartió un video en redes sociales y llevó tranquilidad a su comunidad. “Estoy perfecta, gracias”, dijo en el video. “Gracias por ocuparse de mí”, agregó.

Apareció Lowrdez de Bandana con un video en Instagram.

La denuncia de la madre de Lowrdez Fernández

La mamá de Lowrdez Fernández, exintegrante de las Bandana, denunció la desaparición de su hija, con quien no tiene contacto desde el 4 de octubre y no sabe donde está. Pese a que se trató de una denuncia formal, la cual fue recepcionada por la Comisaría Vecinal 14B, lo que llama la atención es que la cantante sigue activa en sus redes sociales.

Dicha seccional recibió en la noche del miércoles 22 de octubre un mail, proveniente de la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal, en el cual la denunciante, Mabel López, manifestó no tener contacto con la artista desde principios de octubre y que desconoce su paradero.

En el escrito también se denunció a Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez, quien en 2022 había sido acusado de violencia de género.

De esta forma, personal policial se acercó hasta el domicilio y tras tocar timbre fueron atendidos por García Gómez, quien en todo momento se mostró enojado y hasta grabó el operativo. Ya dentro de la vivienda, el hombre señaló que la cantante ya no vive más en dicho domicilio y que tampoco son pareja.

A su vez, manifestó que, si querían revisar su casa, solo iban a lograrlo con la orden de un Juez. Ante este escenario, se dispuso implantar una consigna policial en el lugar.