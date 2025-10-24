Caso de Lourdes Fernández de Bandana: revelaron los elementos que hallaron en el departamento de su ex

La integrante de la banda de pop fue hallada por la policía en el domicilio de Leandro García Gómez, quien quedó detenido y ya fue imputado.

Lourdes Fernández de Bandana. Foto: Instagram

Lourdes Fernández de Bandana generó mucha preocupación en las últimas horas. Tras una denuncia de su madre, fue hallada en el departamento de su expareja, quien fue detenido. Además, la artista fue trasladada al Hospital Fernández, donde salió por sus propios medios durante la madrugada.

En medio de la investigación contra el empresario Leandro García Gómez, quien fue imputado por privación ilegítima de la libertad, se conocieron los elementos que halló la policía al ingresar al departamento en donde estaba la artista.

Lowrdez, Bandana. Foto: Instagram.

Las autoridades se toparon con distintas bebidas alcohólicas en la casa, como vodka, vino, whisky y fernet. Además, una importante cantidad de pastillas, incluso sin su blister. Ya se investigan las muestras tomadas en un laboratorio para obtener más información.

Cabe recordar que Lourdes de Bandana decidió firmar el alta médica este viernes por la madrugada, donde se trasladó a la casa de una amiga. Según reportaron, no tenía intenciones de ir al hogar de su madre, la mujer que inició la denuncia en la mañana del jueves.

Lowrdez de Bandana con su expareja. Foto: Instagram.

Los mensajes de las Bandana por el caso de Lourdes Fernández

La primera fue Lissa Vera, aunque Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi también se refirieron a la situación que atraviesa su compañera.

Lissa Vera dijo: “Quiero manifestar mi preocupación por la desaparición de Lourdes, como amiga y compañera, previo a expresarme en los medios y conjuntamente con mi abogado daremos el encuadre legal correspondiente para dar con ella”, escribió en una historia de Instagram. Luego realizó la denuncia formal y volvió a hablar con la prensa.

Lissa y Lowrdez de Bandana. Foto: NA.

Horas más tarde, Virginia Da Cunha hizo lo propio cuando se conoció que García Gómez había sido detenido y trasladado a la Alcaldía Central de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.

“No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo estaba con él y podría salir aún más perjudicada”, explicó en primer lugar. Y sumó: “Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy y gracias a Dios la justicia llegó a tiempo”.

El mensaje de Virginia Da Cunha tras la detención del ex de Lourdes Fernández de Bandana. Foto: Instagram

Por último, Valeria Gastaldi también se refirió a la compleja situación que atravesaba Lourdes Fernández. “Nunca es tarde para decir ni una más. Justicia. Que dure. Gracias”, indicó en primer lugar.