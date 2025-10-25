La emotiva carta que le dedicó Virginia Da Cunha a Lourdes de Bandana: “Estamos con vos”

La cantante escribió un texto en sus redes sociales dedicado a su compañera de grupo, en el marco de la denuncia que hizo su entorno por la violencia de género que padecía.

Las integrantes de Bandana. Foto: Instagram

El caso de Lourdes Fernández generó preocupación en muchas personas, así como también alivio en sus seres queridos. Las integrantes de Bandana se expresaron tras su reaparición en la casa de su ex, quien fue detenido en el marco de una denuncia por privación ilegítima de la libertad.

Si bien cada una de sus compañeras siguió de cerca el caso, incluso Lissa Vera presentó una denuncia contra Leandro Esteban García Gómez, Virginia Da Cunha acudió a sus redes sociales para dejarle un mensaje a Lourdes.

Lourdes y Virginia de Bandana. Foto: Instagram

Bandana: La carta de Virginia Da Cunha dedicada a Lourdes Fernández

La cantante publicó una carta que tiene el título de “Hermana, estamos con vos”, además de una imagen de ambas artistas juntas.

“Fueron 3 días muy intensos los que han transcurrido y aún me sorprende que nos haya tocado atravesar esto juntas. No importó que Vale estuviera en Miami, yo en Mendoza, Lisa en San Justo y Lourdes en un lugar incierto”, escribió en su cuenta de Instagram.

Y siguió sobre las jornadas en la que temieron por la vida de su compañera: “Tuvimos la clara intuición de que algo muy malo estaba pasando a pesar de que Lourdes decía estar bien. Sin miedo a equivocarnos dijimos basta. Accionamos en cadena, cada una desde su personalidad y posibilidades se sumó formando un equipo de inteligencia y coraje para que la oscuridad no gane”.

Bandana. Foto: NA.

“Siento que esto se dio así y escaló a todos los medios del país para que trascienda y se convierta en aprendizaje”, siguió en su mensaje, que tuvo una gran reflexión por parte de sus seguidores.

Además, en un mensaje directo contra García Gómez, dijo: “Los psicópatas no cambian y la Justicia es muy lenta. Por ende, lo que nos queda como mujeres es cultivar el amor propio, cuidar ese instinto salvaje que nos hace superheroínas; hacer mucho trabajo interno para detectar las trampas. Si caemos porque hay algo dentro nuestro que necesita ser trabajado, pero quedamos empantanadas, la ayuda de otras mujeres es la clave”.

Lourdes de Bandana. Foto: Instagram @lowrdez

“Mis amigas, que me han sacado de relaciones tóxicas que no fueron violentas físicamente, pero me apagaron el alma. A ellas, gracias. A libros como Mujeres que corren con los lobos, gracias. A la gente que me atacaba por no estar subiendo stories mientras estaba cuidando la integridad de Lourdes les digo... esa ansiedad y reactividad es la misma que los va a llevar a caer en otras trampas", sigue la carta de Virginia Da Cunha.

Por último, se mostró entusiasmada por su futuro junto a Lourdes, ya que se acerca el retorno de la banda que las llevó a la fama: “Seguiremos trabajando para el regreso de las Súper Bandanas. Feliz fin de semana”.