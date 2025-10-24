Tras un allanamiento en su departamento, encontraron a Lourdes de Bandana y detuvieron al novio

Durante este jueves al mediodía, García Gómez había facilitado el ingreso a la vivienda a personal policial, pero no le permitió a los uniformados revisar todo el departamento.

Encontraron a Lourdes de Bandana Foto: Captura Infobae

La cantante Lourdes Fernández, exintegrante del grupo musical Bandana, fue hallada esta noche por efectivos de la Policía de la Ciudad en el mismo departamento que pertenecía a su pareja Leandro Esteban García Gómez, quien fue detenido.

Fuentes policiales y judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 47 dio finalmente la orden de allanamiento en el domicilio de la calle Ravignani 2386, donde vive García Gómez, a la División Investigaciones Comunales 14 de la fuerza porteña.

Allanamiento en la casa de Lourdes Foto: Captura Infobae

En el interior del departamento fue encontrada Lourdes, pero su pareja no se estaba y se dictó una orden de captura contra él.

Momentos después, el prófugo fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad escondido en otro sector del mismo edificio.

En el lugar se encuentra personal de la Justicia en compañía de la Policía de la Ciudad.

Lourdes Fernández. Foto: NA.

Los efectivos tuvieron que aceptar las exigencias del dueño de casa, ya que la Fiscalía interviniente no había dado la orden de allanamiento hasta este momento.