Apoyo a Lourdes Fernández: los mensajes de las Bandana tras el hallazgo de la cantante

La artista fue hallada por la policía en el domicilio de su ex, Leandro García Gómez, quien fue detenido de inmediato.

Bandana. Foto: NA.

Las integrantes de Bandana pasan por un delicado momento. Si bien hace pocas semanas se anunció el regreso de la icónica banda, hubo preocupación por Lourdes Fernández, ya que fue hallada en el departamento de su exnovio, Leandro García Gómez, horas después de una denuncia que aseguraba que estaba incomunicada con su entorno.

La denuncia fue realizada por su madre en las primeras horas del jueves, aunque finalmente fue hallada por la policía en la noche. A lo largo del día, las compañeras de Lourdes se expresaron en sus redes sociales sobre el caso.

Lowrdez de Bandana. Foto: Instagram.

Los mensajes de las Bandana por el caso de Lourdes Fernández

La primera fue Lissa Vera, aunque Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi también se refirieron a la situación que atraviesa su compañera.

En horas del mediodía, Vera reveló que llevaría a la Justicia la desaparición de la cantante. “Quiero manifestar mi preocupación por la desaparición de Lourdes, como amiga y compañera, previo a expresarme en los medios y conjuntamente con mi abogado daremos el encuadre legal correspondiente para dar con ella”, escribió en una historia de Instagram.

Lissa y Lowrdez de Bandana. Foto: NA.

Y luego advirtió que estaba en camino de realizar la denuncia, para que pueda “dar intervención a la Justicia”. Además, frente a los medios detalló: “No sé si va a querer hablar conmigo después de esto. No creo que quiera hablar conmigo. Pero bueno, yo ya lo dije antes: prefiero que esté enojada conmigo y viva“.

Horas más tarde, Virginia Da Cunha hizo lo propio cuando se conoció que García Gómez había sido detenido y trasladado a la Alcaldía Central de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.

El mensaje de Virginia Da Cunha tras la detención del ex de Lourdes Fernández de Bandana. Foto: Instagram

“No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo estaba con él y podría salir aún más perjudicada”, explicó en primer lugar. Y sumó: “Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy y gracias a Dios la justicia llegó a tiempo”.

Por último, Valeria Gastaldi también se refirió a la compleja situación que atravesaba Lourdes Fernández. “Nunca es tarde para decir ni una más. Justicia. Que dure. Gracias”, indicó en primer lugar.

El mensaje de Valeria Gastaldi tras la detención del ex de Lourdes Fernández de Bandana. Foto: Instagram

Y completó en sus redes sociales: “Gracias al equipo que fuimos para sostener esta denuncia. Mucho amor para la familia de Lou”.