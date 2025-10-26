Caso Lourdes Fernández: la contundente frase de Lissa Vera tras la reaparición de la integrante de Bandana en redes
Lourdes Fernández, integrante de Bandana, reapareció en sus redes sociales con un mensaje contundente, luego de haber sido asistida por la policía porteña tras una denuncia realizada por su madre. En su publicación, expresó su enojo y apuntó contra Lissa Vera, su compañera y amiga, por haber manifestado públicamente su preocupación y dejar entrever que la artista se encuentra pasando por una situación de violencia.
“Algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto. Desde una compañera que hacer tres años que no sabe de mí, en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién. Hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales”, expresó Lourdes. Pero lejos de llamarse a silencio y dejar pasar el comentario, Lissa una vez más decidió hacerse cargo de la situación.
En sus historias de Instagram, la cantante compartió una foto relacionada a su vínculo con Lourdes y escribió: “Para estar en paz, hay veces que debemos aceptar la guerra”. Además, realizó otros posteos citando a uno de sus amigos, que escribió “la prefiero enojada que viva”.
Pero su manifestación no terminó ahí, sino que Vera también reposteó la reflexión de otro internauta que escribió: “Enojada y viva. Ojalá abra los ojos pronto porque lo que su amiga hizo no lo hace cualquiera”.
El mensaje completo de Lourdes Fernández de Bandana
“Debido tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas.
Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo.
Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones.
Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación x amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar.
Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace 3 años que no sabe de mí y que al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, donde estoy o con quien, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales.
Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada x mis amigas de toda la vida.
Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar.
Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo que es CANTAR! Gracias”.