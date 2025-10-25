Lourdes de Bandana rompió el silencio: “Muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas”
Lourdes Fernández rompió el silencio luego de la detención de su expareja Leandro García Gómez. Mediante un posteo en Instagram, la integrante de Bandana señaló que “es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido”.
Además, afirmó que trató de “remontar la relación por amor”, pero afirmó que “no se puede”. “Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar”, apuntó la artista.
En tanto, Lourdes señaló que “algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto” y apuntó contra algunas de las personas que se hicieron eco de su situación.
“Desde una compañera que hace 3 años que no sabe de mí y que al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, donde estoy o con quién, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales" señaló.
“Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar” añadió.
Y cerró: “Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo que es cantar”.
El mensaje completo de Lourdes Fernández de Bandana
“Debido tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas.
Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo.
Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones.
Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación x amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar.
Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace 3 años que no sabe de mí y que al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, donde estoy o con quien, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales.
Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada x mis amigas de toda la vida.
Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar.
Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo que es CANTAR! Gracias”.