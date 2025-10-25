El folklore perdió a uno de sus grandes hijos: falleció el fundador de uno de los grupos más emblemáticos

Tenía 82 años. La agrupación de la que formaba parte fue tendencia de grupos vocales que caracterizó al género en las décadas de 1960 y 1970.

Luto en el folklore Foto: redes

Dolor en el folklore. Murió Alberto Hassan a los 82 años, se trata de uno de los fundadores del legendario grupo coral Opus Cuatro.

Hassan, apodado “El Albino”, supo decir en su momento: “Revolucionamos las formas de interpretar el folklore”. Es que la agrupación fue parte de la tendencia de grupos vocales que caracterizó al género en las décadas de 1960 y 1970.

Murió Alberto Hassan Foto: redes

Qué era Opus Cuatro

Estaba compuesto por miembros del Coro Universitario: Antonio Bugallo en el segundo tenor, Lino Bugallo en el barítono y Federico Galiana como bajo. Hassan era el primer tenor.

El grupo realizó su primera actuación en el Festival de Coros de Porto Alegre, Brasil, y continuó con unas 80 giras hasta su disolución en 2023. A lo largo de su carrera, Opus Cuatro ofreció más de 8.000 actuaciones en 450 ciudades alrededor del mundo, incluyendo 30 giras por Europa y 9 por Estados Unidos, convirtiéndose en embajadores de la música argentina.

Opus Cuatro Foto: redes

Interpretó versiones propias de canciones reconocidas, como “Por qué cantamos” de Mario Benedetti y A. Favero, y “La flor de la canela” de Chabuca Granda, así como tangos como “Balada para un loco” de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer.

El grupo, que se disolvió en 2023, se convirtió en embajador argentino de la música gracias a las casi 80 giras que realizaron alrededor no solo de la Argentina sino de todo el mundo.