El folklore perdió a uno de sus grandes hijos: falleció el fundador de uno de los grupos más emblemáticos
Dolor en el folklore. Murió Alberto Hassan a los 82 años, se trata de uno de los fundadores del legendario grupo coral Opus Cuatro.
Hassan, apodado “El Albino”, supo decir en su momento: “Revolucionamos las formas de interpretar el folklore”. Es que la agrupación fue parte de la tendencia de grupos vocales que caracterizó al género en las décadas de 1960 y 1970.
Qué era Opus Cuatro
Estaba compuesto por miembros del Coro Universitario: Antonio Bugallo en el segundo tenor, Lino Bugallo en el barítono y Federico Galiana como bajo. Hassan era el primer tenor.
El grupo realizó su primera actuación en el Festival de Coros de Porto Alegre, Brasil, y continuó con unas 80 giras hasta su disolución en 2023. A lo largo de su carrera, Opus Cuatro ofreció más de 8.000 actuaciones en 450 ciudades alrededor del mundo, incluyendo 30 giras por Europa y 9 por Estados Unidos, convirtiéndose en embajadores de la música argentina.
También podría interesarte
Interpretó versiones propias de canciones reconocidas, como “Por qué cantamos” de Mario Benedetti y A. Favero, y “La flor de la canela” de Chabuca Granda, así como tangos como “Balada para un loco” de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer.
El grupo, que se disolvió en 2023, se convirtió en embajador argentino de la música gracias a las casi 80 giras que realizaron alrededor no solo de la Argentina sino de todo el mundo.