Volvió la nostalgia infantil al streaming: dónde ver “31 Minutos” tras su éxito en el Tiny Desk

Originalmente fue la parodia de un noticiero y adquirió vuelo propio. Pronto llegará al streaming su primera película navideña. Mientras tanto se pueden ver 37 episodios en Prime Video.

Vuelve 31 Minutos. Foto: Prime Video.

Vuelve un pedazo de la infancia para muchos adultos que crecieron viendo los disparates que hacían los personajes del programa chileno “31 Minutos”. Conocido por su humor ingenioso, sus canciones originales, y esos muñecos únicos de tela y lana, se armó como una parodia del formato de noticiero, combinando entretenimiento con un sutil comentario social.

Estrenado originalmente en 2003, tiene un componente musical que derivó en discos y presentaciones en vivo en América latina. Hasta tuvieron un museo itinerante en Chile y México, cautivando a públicos de todas las edades.

En los 31 minutos de duración de cada episodio incluye “la nota verde”, entrevistas, un ranking musical y diversión para niños y adultos. El regreso del que hablábamos tiene dos aristas: la primero es que Prime Video estrenó 37 episodios remasterizados, que ya se pueden ver en la plataforma. La otra gran noticia es que el 21 de noviembre llegará en exclusividad a la plataforma la primera película navideña del ciclo, “31 Minutos: Calurosa Navidad”. Aquí el famoso grupo de títeres emprende una misión para salvar la época más linda del año.

Esta novedad se produce después del debut histórico en el “Tiny Desk” de NPR. Se trata de conciertos íntimos realizados en el espacio reducido de una estación de radio pública estadounidense que ya se convirtieron en un fenómeno cultural. Ahora Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Juanín y toda la banda regresan a más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

"31 Minutos" tuvo su "Tiny Desk" en NPR. Foto: Prime Video.

Crítica social con muñecos

Creada por la dupla formada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, bajo el paraguas de la productora Aplaplac -propiedad de Díaz, Peirano y Juan Manuel Egaña-, la serie se estrenó el 15 de marzo de 2003 por la Televisión Nacional de Chile como una parodia de “60 minutos”, un noticiero del mismo canal transmitido entre 1975 y 1988. La propuesta infantil se centra en las aventuras del equipo de un noticiero poco prestigioso, en el que siempre pasa algo inesperado. El presentador y figura principal es Tulio Triviño, quien comanda notas educativas y con mensaje, aunque algunas no tengan el más mínimo sentido.

Vuelve 31 Minutos. Foto: Prime Video.

Fue un éxito inmediato por lo que, a medida que el programa avanzaba, pasó de ser una parodia de los noticieros a convertirse en una comedia de personajes. Parte de ese suceso radica en el guion y los personajes, con muchas referencias a la realidad social de Chile. Esto le valió el favor del público joven y adulto por el doble sentido que maneja. Incluso porque los títeres son irónicos remedos de personajes reales de la televisión chilena, y recuerdan sucesos o eventos televisivos que caracterizaron al país en las décadas de 1970 y 1980.​

Cómo es cada personaje

Tulio Triviño Tufillo, un mono/muñeco gris, millonario y egocéntrico, que es el conductor del noticiero pero ignorante y corto de entendimiento.

Juan Carlos Bodoque , un conejo rojo y el mejor amigo de Triviño. Es el periodista estrella del programa y se encarga de la sección sobre temas medioambientales La Nota Verde. Es malhumorado, bohemio, ingenioso, poeta ocasional, mujeriego, además de un gran ludópata adicto a las carreras de caballos y a apostar en el hipódromo al caballo Tormenta China.

Juanín Juan Harry , el único sobreviviente de su especie -los juanines-, es el productor general del estudio. Le encanta su trabajo y todos están conscientes de que es él quien hace todo.

Policarpo Avendaño es el comentarista de espectáculos, protagonista del segmento musical Ranking Top.

Mario Hugo es un reportero distraído, dueño de muchos perros. Está locamente enamorado de Patana Tufillo , una joven periodista en práctica, a la vez sobrina de Tulio.

Calcetín con Rombos Man es el superhéroe defensor de los derechos del niño.

Guaripolo, se autodenomina el “personaje favorito de los niños de 31 Minutos”, aunque nadie lo conoce.

Vuelve 31 Minutos. Foto: Prime Video.

Además de los nostálgicos por su humor un poco tonto, una nueva generación de espectadores podrá descubrir esta propuesta del país vecino que no tiene nada que envidiarle a los “Muppets”.