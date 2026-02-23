Mirtha Legrand cumple 99 años. Foto: NA.

Este lunes es el cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand y lo festejará con una reunión íntima que, como cada año, tendrá lugar en la casa de su hija, Marcela Tinayre, en Barrio Parque.

La celebración promete combinar la calidez familiar con la presencia de destacados referentes del espectáculo argentino que se reunirán para celebrar a la diva de los almuerzos.

Entre los invitados de lujo están Susana Giménez, Adrián Suar y Pablo Codevila, quienes se sumarán a la mesa para homenajear a la conductora, mientras que la organización del evento estará a cargo de Ramiro Arzuaga, el colaborador de Mirtha que hace más de 10 años, y que será el encargado de coordinar todos los detalles.

Mirtha Legrand cumple 99 años. Foto: El Trece

Según adelantaron fuentes cercanas, Mirtha recibirá a sus invitados en la noche de este lunes y lucirá dos cambios de vestuario con vestidos realizados por Iara Alta Costura y Claudio Cosano, aunque todavía no se sabe cuáles serán los colores elegidos por la estrella máxima de la TV.

El cumpleaños de la conductora se convierte, año tras año, en un “evento nacional” esperado tanto por allegados como por la prensa, que estará firme en el lugar para cubrir el acontecimiento.

Mirtha Legrand es un ícono de la cultura argentina y su cumpleaños será una mezcla de homenaje, afectos y admiración que refleja su vida y trayectoria, de quien se mantiene vigente a lo largo de 70 años de historia televisiva.

Los momentos más épicos de Mirtha Legrand

En los famosos almuerzos de Mirtha consolidó un estilo, incluso criticado. Preguntas incómodas o hasta un poco fuera de lugar que generaron testimonios que dieron la vuelta al mundo.

Entre los momentos épicos se destaca el caso de Yiya Murano, “la envenenadora de Monserrat”, a quien le preguntó si quería comer las masitas que ella misma había llevado al programa.

Yiya Murano con Mirtha Legrand. Video: América TV.

Años más tarde, en un encuentro con Fernando Peña, el actor y periodista sacó un arma que se encontraba debajo de la mesa y le apuntó a la conductora. En ese momento, Mirtha Legrand quedó en shock y se había mostrado algo sorprendida.

Otro de los momentos más épicos de Mirtha Legrand sucedió en una de las grabaciones para una edición especial de fin de año de “Almorzando con Mirtha Legrand”. El estudio estaba decorado con globos y papelitos, adornos que terminaron desatando caos. “Quedé enredada, les juro que no puedo… Voy a intentar… Un momentito… ¡Con paciencia, por favor!”, dijo la conductora al inicio de la grabación, intentando mantener la compostura.

“¡Corte, corte, corte! Así no… De perfil, no me gusta. Retóquenme el pelo, por favor. Sí, voy a estar una hora acá… Yo soy una mujer grande”, agregó, visiblemente molesta.

El enojo escaló y luego de sentarse en uno de los taburetes de la escenografía, su esposo, Daniel Tinayre, director y productor del programa, intentó calmarla. “Si querés no lo hacemos, pero esto está perfecto”, le dijo él, intentando calmar a Mirtha. Sin embargo, la tensión siguió creciendo y la Chiqui soltó su ya famosa frase: “¡Carajo, mierda!”.

Mirtha Legrand recibió a ocho presidentes en su mesa, inclusive a Javier Milei. Pero, como si fuera poco combinar política y almuerzos, Legrand almorzó con Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Mauricio Macri.

Además, la conductora se reunió con un gran abanico de reconocidas figuras nacionales e internacionales, entre políticos, periodistas y artistas, entre otros.