Mirtha Legrand se disculpó con Nico Vázquez tras su polémica opinión por la infidelidad de Gime Accardi: “Es un amoroso”

Tras el divorcio exprés y la confesión de la actriz sobre un tercero en discordia, la conductora no dudó en opinar, pero luego se arrepintió.

Mirtha Legrand, Gimena Accardi y Nico Vázquez. Foto: Instagram.

Este sábado, en una nueva edición de su programa, Mirtha Legrand reveló que se encontró con Nicolás Vázquez y no dudó en pedirle disculpas por el comentario que, según ella misma, no debería haber hecho.

En el Teatro Colón, en un evento realizado por el diario Clarín, la diva se cruzó con el actor y le mostró su arrepentimiento. “Estuve con Nico la otra noche en el Colón. Le di un gran abrazo y le pedí disculpas por algo que no debería haber dicho”, comentó la Chiqui.

La conductora se refirió a la polémica opinión que realizó públicamente sobre la confesión de Gime Accardi, quien admitió su infidelidad tras casi 20 años de relación con el actor.

Sin embargo, Mirtha Legrand reveló que Nico Vázquez aceptó sus disculpas con amabilidad y que se comprometió a ir a ver la obra de teatro ‘Rocky’: “Es un amoroso. Le prometí ir a verlo”, finalizó.

Mirtha Legrand cuestionó a Gimena Accardi por hablar de su infidelidad

El debate se generó el pasado fin de semana durante un intercambio con la periodista Karina Iavícoli, invitada al programa, cuando Mirtha Legrand indagó sobre la forma en que surgen los rumores en el ambiente artístico. La conversación rápidamente derivó hacia la repercusión que tuvo la confesión de Accardi, tema que aún divide opiniones en redes sociales y programas de espectáculos.

Mirtha Legrand fue fulminante con Gimena Accardi tras el divorcio con Nico Vázquez. Video: YouTube / eltrece.

“Entiendo la necesidad de Gimena de hablar, pero me parece que quedó en un muy mal lugar como mujer, porque nunca vi a un hombre hacer eso, dar explicaciones”, comenzó Iavícoli, en diálogo con Mirtha.

“Ella lo quiso cuidar, porque lo quiere mucho, pero me parece que la atacan mucho. Me parece que no están bien…”, y Mirtha la interrumpió para consultarle: “¿Ella le reprochó a él que lo haya dado a conocer?”.

Gimena Accardi y Nico Vázquez. Foto: Instagram.

“Ella asumió que le fue infiel, y como él la pasó mal supuestamente, ella dio la cara por él”, le contestó la periodista. “Pero generalmente una infidelidad se oculta, no se comenta”, sumó Legrand.

Lejos de terminar la conversación ahí, la diva opinó: “Cómo habló ella en cámara. No se explican esas cosas. Se ocultan y no se habla más. Está mal que lo haya dicho porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, pero existe”.