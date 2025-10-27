“It Welcome to Derry”: de qué trata y cuándo se estrenan los capítulos de la serie que viaja a los orígenes del payaso Pennywise

La nueva serie de Andy Muschietti promete expandir el universo narrativo creado por Stephen King con Pennywise como protagonista. De qué trata y por dónde verla.

"IT: Bienvenidos a Derry", serie. Foto: HBO Max.

El payaso más aterrador del cine da el salto de la pantalla grande a las plataformas digitales. La serie It: Welcome to Derry se estrenó en HBO MAX el domingo 26 de octubre y continua la historia del tenebroso personaje creado por Stephen King, que ya cuenta con una miniserie publicada en 1990 y otras dos películas de 2017 y 2019.

La producción cuenta la historia de los orígenes del malévolo payaso. La trama se remonta a 1962, 27 años antes de los eventos que narran las últimas producciones audiovisuales realizadas por Andy Muschietti, que será el encargado de dirigir los primeros 4 episodios de la serie.

It: Bienvenidos a Derry, serie. Foto: HBO Max.

¿De qué trata la nueva serie de It?

La familia Hanlon -Leroy y Charlotte- será la protagonista de este ciclo del despertar de Pennywise. Una vez que Leroy finalizó el servicio militar, la pareja llega al pueblo buscando un nuevo comienzo. Lo que encuentran es un escenario con desapariciones escabrosas e inexplicables que no parecen preocupar a ningún adulto.

Allí se conocerán el misterio del terrorífico payaso que se alimenta del miedo de los niños. El viaje a las raíces de la historia promete devolver respuestas a preguntas que los fanáticos se han realizado durante épocas: ¿de dónde viene “It”? ¿Por qué eligió manifestarse como un payaso? ¿Por qué Derry se convirtió en el escenario del horror?

Andy Muschietti reveló que no será la única entrega del universo basado en la novela de Stephen King. Se esperan al menos tres temporadas donde se contarán los trágicos eventos que marcan los ciclos del despertar del villano de esta historia.

Cada entrega develará una de las investigaciones de Mike Hanlon: El incendio de Black Spot, La masacre de la banda de Bradley en los años 30, y la explosión de la Fundición Kitchener. “Cada vez que Pennywise sale de su hibernación, ocurre un evento catastrófico”, explicó el director.

It Chapter 2 - Tráiler

¿Cuándo se estrenan los capítulos de “It: Welcome to Derry”?

El primer capítulo de la nueva serie “It: Welcome to Derry”, se estrenó el domingo 26 de octubre. Este es el cronograma de lanzamientos para los próximos episodios:

Episodio 2: 31 de octubre (adelantado por Halloween)

Episodio 3: 9 de noviembre de 2025

Episodio 4: 16 de noviembre de 2025

Episodio 5: 23 de noviembre de 2025

Episodio 6: 30 de noviembre de 2025

Episodio 7: 7 de diciembre de 2025

Episodio 8: 14 de diciembre de 2025

La octava entrega será la que culmine la temporada, por lo que los fanáticos podrán disfrutar de la serie hasta que termine el año. Los capítulos irán conociendo la luz semana a semana, siguiendo el modelo de estrenos al que HBO ya nos tiene acostumbrados.

"IT: Bienvenidos a Derry", serie. Foto: HBO Max.

¿Quiénes actúan en “It: Welcome to Derry”?

Andy Muschietti tuvo la oportunidad de dirigir a un elenco que promete grandes actuaciones y mucho terror en pantalla:

Jovan Adepo como Leroy Hanlon.

Taylour Paige como Charlotte Hanlon.

Chris Chalk como Dick Hallorann (un guiño directo a los fans de King, ya que este personaje con habilidades psíquicas proviene de “El Resplandor”).

James Remar

Stephen Rider

Madeleine Stowe

Rudy Mancuso

La serie permitirá conocer el trasfondo de las motivaciones de It. Derry no será solamente el escenario de los acontecimientos, sino que la ciudad misma se verá internamente corrompida por los eventos sobrenaturales que la asedian, convirtiéndose en un pueblo sin memoria que permite que el mal se alimente sin ser que nadie le ponga un freno.