Qué se sabe de la segunda temporada de “It, Welcome to Derry”: cuándo se estrena y en qué año estará ambientada

La precuela de las películas de Stephen King cerró con récord de audiencia. Los fanáticos siguen impactados por el final de la serie y ya se conocen escalofriantes detalles sobre la próxima entrega.

It: Bienvenidos a Derry, serie. Foto: HBO Max.

It: Welcome to Derry terminó el domingo 14 de diciembre. La serie basada en la novela de Stephen King, y dirigida por el argentino Andy Muschietti, llegó a su fin luego de ocho terroríficos capítulos en los que se revelaron secretos misterios de la entidad maligna que acecha el poblado de Derry. Las estadísticas marcan un éxito total para la producción de HBO Max y los fanáticos se preguntan cuándo llega la siguiente temporada.

Desde antes de su estreno, Muschietti compartió que su intención es que la precuela de las películas tenga tres temporadas. Cada una correspondiente a una aparición de It, el ser que, en su forma más famosa, personifica el payaso Pennywise. Sin embargo, al iniciar la travesía solo había una entrega confirmada.

Pero los números hablaron. La serie se convirtió en el tercer estreno más grande de la historia de HBO, cosechó más de 5.5 millones de espectadores en los primeros tres días en los que estuvo en la plataforma y 5.8 millones en el anteúltimo episodio de la temporada. El éxito de la serie va a tono con la emoción que causó entre los fanáticos, que disfrutaron a lo largo de los ocho capítulos con cada guiño, referencia y misterio revelado por el director.

It Welcome to Derry Foto: @ITMovieOfficial

Los elogios no solo vienen de la boca de los seguidores, sino también de la crítica especializada, quienes calificaron a It: Welcome to Derry como una de las mejores series del año. Tiene un 80% en Rotten Tomatoes y 7.9 en IMDB.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de It Welcome to Derry?

Lo cierto es que no hay fecha de estreno oficial para la segunda temporada. Sin embargo, los analistas estiman que podremos ver la próxima aparición del payaso asesino en 2027. Los rumores indican que entró en etapa de preproducción en agosto de 2025.

It Welcome to Derry Foto: @ITMovieOfficial

La primera parte precisó de más de 18 meses de producción, incluyendo tareas previas, rodaje y un trabajo posterior para que los efectos visuales tengan la calidad correspondiente. La segunda entrega demandará tiempos similares. Además, se deberá hacer un trabajo de reacondicionamiento a vestuarios y trajes, ya que estará ambientada en una nueva época.

Según revelaron los hermanos Muschietti, cada temporada estará basada en una aparición de la entidad maligna. Y el viaje que nos propone la serie es hacia atrás en el tiempo. Si la primera temporada estuvo ambientada en 1962, tendremos que viajar 27 años para atrás y llegar a 1935, en plena Gran Depresión.

La segunda temporada de It: Welcome to Derry contará la historia detrás de la sanguinaria masacre de la Banda Bradley.

Se trata de un grupo de ladrones de bancos que llegan a la ciudad buscando un refugio temporal, pero la ciudad que los acoge se transforma en el escenario de una trampa mortal de la que no podrán escapar. Los ciudadanos del pueblo, controlados por fuerzas que no conocen ni comprenden, pero que dominan sus acciones, organizan una emboscada brutal, y los testigos juran haber visto un payaso entre la multitud.

It Welcome to Derry Foto: @ITMovieOfficial

“Es un grupo de ladrones de bancos en la era de la Gran Depresión, y aterrizan en Derry porque no tienen otra opción”, explicó Andy Muschietti. “Lo que parece ser solo una parada rápida se convierte en un enredo infernal con el pueblo y con ‘It’”, concluyó el director.

Detrás de esta historia se esconde otro de los grandes misterios de la historia escrita por Stephen King. Uno de los que más curiosidad causa entre los fans es el manto de oscuridad sobre los orígenes de la Casa Neibolt, la estructura abandonada que se alza sobre la guarida de Pennywise en las alcantarillas.

“La temporada 2 está en 1935, así que regresamos a los orígenes de la Casa Neibolt: quién la construyó, por qué, y cómo se convirtió en una casa abandonada”, reveló el director en una entrevista con TV Insider. “Ese es otro de los grandes misterios que vamos a develar”.

La Casa Neibolt es un misterio que obsesiona a los fanáticos desde la miniserie de 1990. Es el corazón del horror en Derry y el lugar donde las pesadillas toman forma palpable. El enigma se ha hecho presente también en las películas de este siglo, y Muschietti quiere aprovechar la oportunidad para desentrañar la historia.