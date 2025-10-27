En la semana de Halloween: HBO Max estrenó una de las películas de terror más inquietantes tras su exitoso paso por los cines

La plataforma de streaming ya tiene en su lista de éxitos la película de terror que arrasó en los cines en el último tiempo.

La hora de la desaparición. Foto: HBO Max.

La plataforma de HBO Max pensó una gran estrategia de estreno para la temporada de Halloween y fue el estreno de “Weapons” (reconocida en español como “La hora de la desaparición”), el thriller de terror que se posicionó como una de las películas más exitosas dentro de su género.

“Weapons”, una de las películas de terror más exitosas del año está en streaming

Luego de recibir una ola de elogios por parte de la crítica especializada durante su paso por los cines, el filme de terror ya llegó al streaming para que todos los fanáticos del terror puedan disfrutarla en sus casas.

El pasado 30 de junio, el exitoso filme de terror fue nominado al premio Astra Midseason Movie Award como película más esperada en la octava edición de los Astra Midseason Movie Awards.

Amy Madigan en "La hora de la desaparición". Foto: redes sociales.

¿De qué trata “Weapons”?

La sinopsis oficial describe una premisa bastante inquietante: “Cuando todos los alumnos de una misma clase, salvo uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora, la pequeña ciudad donde viven se pregunta quién o qué está detrás de su desaparición”.

Un punto de partida que genera escalofríos desde el primer minuto y mantiene el mejor estilo enigmático y sobrenatural de uno de los autores del género más destacados de todos los tiempos como es Stephen King.

La hora de la desaparición, película. Foto: captura video.

Además, en su crítica, MeriStation le dio 4 estrellas sobre 5, destacando su capacidad para perturbar y atrapar al espectador con su historia. “Una película inquietante y gratificante, tanto por su ejecución como por su originalidad”, señalaron.

Si bien recurre a elementos clásicos del género, como planos abruptos, escenarios oscuros, tensión sonora y escenas sangrientas, “Weapons” logra destacarse gracias a una narrativa original y cargada de intriga, que propone una historia que trasciende el simple miedo inmediato.

La hora de la desaparición, película. Foto: captura video.

Con su llegada a HBO Max, la película se perfila como uno de los estrenos más destacados dentro del terror contemporáneo.

Elenco de “La hora de la desaparición”