“It, Welcome to Derry” llega a su fin: los secretos que revelará el último capítulo en HBO Max

La precuela de ‘IT’, dirigida por Andy Muschietti, llega a su episodio final en HBO Max. Un cierre cargado de misterio, terror y revelaciones sobre los orígenes de Pennywise que los fanáticos esperaron por años.

IT, Pennywise Foto: HBO MAX

“It: Welcome to Derry” llega a su fin. La exitosa serie de HBO Max, dirigida por el argentino Andy Muschietti, ha causado furor entre los fanáticos con sus guiños, referencias y secretas revelaciones sobre los orígenes del payaso más terrorífico del cine. Es una precuela de las dos películas de “IT”, que salieron en 2017 y 2019 respectivamente, y también fueron realizadas por el argentino.

El estricto cronograma de lanzamientos, que fue seguido al pie de la letra, estipula que este domingo 14 de diciembre se estrenará el octavo y último episodio, y varios misterios aún tienen que explicarse para no dejar ningún cabo suelto.

El último capítulo ya fue mostrado a la prensa especializada y fue descrito como un final “lleno de sorpresas y un nivel de horror estilo Game of Thrones”. Además, se confirmó que durará más de una hora y dejará la puerta abierta a una segunda temporada.

La serie que causa furor en HBO MAX Foto: @kiarasimi

“Es uno de esos shows que despega a mitad de temporada y mantiene ese impulso hasta el final. Una temporada excelente que me dejó emocionado por revisar de nuevo las dos películas y por las futuras temporadas del show. ¡Bill Skarsgård es irreal!” fue otro de los comentarios que surgió entre la prensa especializada luego del avance mostrado.

La actuación de Bill Skarsgård cosechó elogios por todas partes. Es la tercera vez que el actor sueco personifica a Pennywise y sus apariciones deleitan y aterrorizan a los espectadores. También fue halagado por su rol como protagonista en la vampiresca Nosferatu, dirigida por Robert Eggers.

La revista digital estadounidense Variety definió a la serie como uno de los mejores shows del 2025. “Esto es mucho más que una historia de terror superficial: integra la paranoia de la Guerra Fría, los horrores del racismo, el abuso y el trauma psicológico, todo envuelto en una tensa cinta de miedo que atraviesa toda la producción. Más que un drama de terror sobre el payaso aterrador, el show pone la lupa en lo crueles que podemos llegar a ser.”

La serie que causa furor en HBO MAX Foto: @kiarasimi

Los mejores artistas utilizan el género para hablar sobre temas sensibles y delicados como pueden llegar a ser la política, el racismo o la opresión, y Andy Muschietti hace honor a ese legado con esta entrega que amplifica el mundo presentado en las dos películas previas.

Pero no solo eso, sino que lo que terminó de conmover a los fanáticos fue su amor y cuidado por los detalles que conforman el espíritu original de la novela escrita por Stephen King. Un libro de 1400 páginas no podía ser resumido en dos horas de largometraje, pero las entregas de la serie “It: Welcome to Derry” dejaron a los seguidores con ganas de más.

Y tendrán que calmar sus ansias, ya que la próxima temporada aún no está confirmada por HBO. Sin embargo, Andres y Bárbara Muschietti revelaron que tienen planeado un arco narrativo que incluye tres temporadas, cada una correspondiente al despertar de la entidad maligna It.

La serie que causa furor en HBO MAX Foto: @kiarasimi

¿De qué trata la nueva serie de It?

La familia Hanlon -Leroy y Charlotte- será la protagonista de este ciclo del despertar de Pennywise. Una vez que Leroy finalizó el servicio militar, la pareja llega al pueblo buscando un nuevo comienzo. Lo que encuentran es un escenario con desapariciones escabrosas e inexplicables que no parecen preocupar a ningún adulto.

Allí se conocerán el misterio del terrorífico payaso que se alimenta del miedo de los niños. El viaje a las raíces de la historia promete devolver respuestas a preguntas que los fanáticos se han realizado durante épocas: ¿de dónde viene “It”? ¿Por qué eligió manifestarse como un payaso? ¿Por qué Derry se convirtió en el escenario del horror?.

¿Cuándo se estrenan los capítulos de “It: Welcome to Derry”?

El primer capítulo de la nueva serie “It: Welcome to Derry”, se estrenó el domingo 26 de octubre. Este es el cronograma de lanzamientos para los próximos episodios: