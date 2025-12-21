Murió James Ransone, uno de los protagonistas de “It”: investigan si se trata de un suicidio

Según el reporte, el Departamento de Policía de Los Ángeles respondió a una llamada a una residencia, donde los agentes completaron un informe de investigación de la muerte y no se sospechó de ningún delito. Su carrera y papeles destacados.

Murió uno de los actores de It. Foto: Warner Bros

Hollywood está de luto. Este domingo, se conoció la triste noticia de la muerte de James Ransone, actor reconocido por sus papeles en la exitosa serie “The Wire” y en “It: Chapeter 2″. Tenía 46 años y el médico forense apunta al suicidio como la causa de su fallecimiento.

El medio TMZ confirmó el fallecimiento del intérprete y reveló que el médico forense de Los Ángeles indicó que se suicidó por ahorcamiento.

Según el reporte, el Departamento de Policía de Los Ángeles respondió a una llamada a una residencia, donde los agentes completaron un informe de investigación de la muerte y no se sospechó de ningún delito.

James Ransone en "It: Capítulo 2". Foto: Warner Bros

Quién era James Ransone

Ransone empezó a aparecer en papeles pequeños a principios de la década de 2000, consiguiendo papeles en los programas de televisión “Ed” y “Third Watch”.

Su momento llegaría con su papel decisivo en “The Wire”, donde interpretó al trabajador portuario y gánster Ziggy Sobotka en los 12 episodios de la segunda temporada de la serie.

James Ransone en "The Wire". Foto: HBO

Su actuación recibió elogios de la crítica, y muchos fanáticos de la producción lo consideraron como uno de los mejores personajes. Esta actuación lo catapultó a participaciones en “CSI: Crime Scene Investigation”, “Hawaii Five-0”, “Burn Notice”, “Tangerine” y la película “It: Capítulo Dos”, donde interpretó a la versión adulta de Eddie Kaspbrak.

Además, Ransone participó en las películas “The Black Phone” y “The Black Phone 2”, siendo esta última estrenada a principios de este año.