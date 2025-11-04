El desgarrador significado del 4 de noviembre en “La melodía de Dios”, el himno de Tan Biónica

Este día se transformó en todo un símbolo para sus fanáticos gracias a esta canción que esconde una triste historia. Además, este martes la banda celebra el lanzamiento de “El Regreso”, su nuevo álbum tras diez años.

“Con vos es 4 de noviembre cada media hora, atrasaré las horas... horas, horas horas", dice el estribillo de una de las canciones más reproducidas de Tan Biónica y que, con el correr de los años, se transformó en todo un símbolo para la banda. Pero “La melodía de Dios” es mucho más que un tema pegadizo y ha trascendido barreras, llegando a los oídos de la mayoría de los amantes de la música. Como es sabido, una gran canción esconde una gran historia. Hoy la banda celebra el lanzamiento de El Regreso, un nuevo álbum tras diez años de pausa y lo hizo en día más que especial para sus fanáticos.

Lanzada en 2013 con el estreno del disco “Destinología”, el tercero de la banda liderada por https://www.canal26.com/espectaculos/2025/10/31/chano-charpentier-homenajeo-a-lanata-en-el-nuevo-video-de-tan-bionica-la-matematica-la-musica-y-el-amor/, su letra desnuda uno de los episodios más difíciles que le tocó vivir la cantante y autor de la canción.

La melodía de Dios de Tan Biónica

“La vida se repite a cada instante”

Durante mucho tiempo los seguidores no supieron qué es lo que en verdad quería decir el artista con su frase, la metáfora fue develada en una entrevista de 2016 para el diario El País de Uruguay. Para Chano había un doble significado: la salud de su padre y la separación de Vicky, una exnovia.

“El 4 de noviembre yo venía despidiéndome de mi padre que estaba muriendo y de una novia que tenía, Vicky. Estaba enfrentando esos dos duelos”, reveló en aquella entrevista.

Sobre su ex contó que era de Barcelona y fue quien pintaba con acuarelas. “Cuando me faltes este otoño y se despinten solas tus acuarelas todas, todas, todas”, dice una estrofa. Y otra habla de los colores: “Toda tu mesita de luz lleva el color de tu esencia”.

“No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas. No quiero Barcelona”, dijo.

Pero sin dudas el dolor más grande que esconde la canción es la pérdida de su padre y cómo debió comunicárselo a su abuela. “No le quise decir que su hijo se estaba muriendo, le dije algo así como que había que atrasar el tiempo”, reveló.

Chano reveló recientemente el significado de la canción

¿Qué pasó el 4 de noviembre?

“Con el 4 de noviembre lo que quise decir es que la vida se repite a cada instante, como en la película ‘El día de la marmota’, donde el tipo se despierta todos los días y es el mismo día. Yo me imaginaba algo parecido a eso”, explicó Chano.

“Mi viejo la escuchó antes la canción. El 4 de noviembre no pasó nada. Yo quería hacer una metáfora, en lugar de decir ‘sos insoportable’, quería decir que todos los días me despertaba en la misma rutina”, manifestó.

Al finalizar contó el motivo del nombre y lejos está de explicarse por el lado religioso del cantante.

“No soy creyente, pero me bajó esta melodía y no la podía tocar en el piano. Entonces le puse ‘La melodía de Dios’”, cerró.

El Regreso

El nuevo material llega diez años después de su último álbum, Hola Mundo (2015), abriendo una nueva etapa en la historia de la banda.

El Regreso tiene 10 canciones inéditas y un abanico de colaboraciones de lujo: Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

Este lanzamiento llega tras un regreso histórico de la banda a los escenarios con “La última noche mágica” que agotó estadios como River Plate, Vélez y el Arena de Buenos Aires, reuniendo a más de medio millón de personas entre Argentina y su tour internacional.

