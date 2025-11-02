“Boquitas Pintadas”: el clásico oculto de Tan Biónica que rescató Nicki Nicole y se grabó oficialmente después de casi 25 años

La salida de El Regreso, el nuevo disco de la banda, incluye una canción que salió en el primer demo en 2001. Dos décadas después, esta joya en la historia del grupo se publica gracias al recuerdo de la cantante rosarina.

Tan Bionica. Foto: Instagram.

Tan Biónica vuelve a lanzar nueva música tras diez años. Este martes se publica El Regreso, el álbum que cierra el ciclo del retorno de la banda liderada por los hermanos Charpentier tras volver a tocar en el Lollapalooza 2023 y completar una multitudinaria gira por distintas provincias y países. Dentro de la lista de canciones, aparece “Boquitas Pintadas”, un clásico oculto del repertorio del grupo.

“Boquitas Pintadas”, el clásico oculto en la historia de Tan Biónica

La canción que cierra el disco ve la luz de manera oficial por primera vez, aunque está dentro de su historia desde hace casi 25 años. El tema, que en el álbum tendrá la participación de Nicki Nicole, salió dentro del primer demo, llamado Tapa de Moda y publicado en 2001, cuando todavía se hacían llamar Biónica Electrónica. Este track, acústico en su versión original, no quedó en el olvido para los fanáticos del grupo.

Si bien la banda pasó muchos años sin interpretarla en vivo, se creó una especie de mística alrededor de esta canción, que era celebrada por sus seguidores a pesar de no haber ingresado a los discos posteriores del grupo. De todos modos, su estribillo sí formó parte de uno de los primeros éxitos de su historia, como es “Lunita de Tucumán”, que estaba incluido en Canciones del Huracán, el disco debut de Tan Biónica.

El estribillo fue tomado por el tema mencionado: “Yo quiero verte perfumadita / Con tu boquita pintada / Que me llene de alegría / Que se apague mi dolor / Y los efectos que nunca siento / Son los rebotes del viento / Que atrapa sueños”.

Tan Biónica.

La importancia de Nicki en el rescate de “Boquitas Pintadas”

Mientras pasaban los años y acumulaba miles de visualizaciones en distintos videos de YouTube, el pedido de los fanáticos cada vez fue más fuerte. En medio de su retorno, apareció una colega, un poco en el papel de fan: Nicki Nicole. El 29 de octubre de 2023, la rosarina se subió al escenario de Vélez Sarsfield como invitada para sacar este tema del baúl de los recuerdos y confesó: “Con esta canción los conocí. La escuchaba en YouTube porque nunca la sacaron”. Jugando con Chano, le consultó: “¿Cuándo la sacamos entonces?”, para la respuesta positiva posterior por parte del público.

En los últimos días del 2024, Chano dio más detalles de la importancia de la cantante rosarina. “Nosotros no hubiéramos tocado ese tema jamás en nuestra vida. Es nuestro primer tema”, comentó en una transmisión en sus redes.

Chano Charpentier reveló la importancia de Nicki Nicole en la grabación de "Boquitas Pintadas". Video: X.

“La invitamos a Nicki y quería venir. Pero se plantó y quería tocar Boquitas Pintadas”, recordó sobre la colaboración que hicieron en tres de los shows de su gira de regreso. Una vez que la interpretaron, el cantante reconoció que hubo una aceptación por parte de toda la banda, por lo que se avanzó con su grabación.

Finalmente, “Boquitas Pintadas” se metió en la lista de El Regreso, en una de las tres colaboraciones que tendrán: Airbag participa en “Tus cosas” y Andrés Calamaro en “Mi vida”.

La lista de temas de "El Regreso", el nuevo álbum de Tan Biónica. Foto: X TanBionica

La historia detrás del éxito de “Boquitas Pintadas” de Tan Biónica

En busca de encontrar una explicación del éxito, Bambi Charpentier, guitarrista del grupo, indicó en X durante 2020: es “una canción que hicimos con Chano antes de Tan Biónica, éramos muy chicos y el tema de alguna manera se viralizó en Napster, supongo que buscaban Rubias de New York y se encontraban el nuestro”.

Bambi de Tan Biónica recordó cómo surgió el éxito de "Boquitas Pintadas". Foto: Captura X

La referencia del hermano de Chano, y uno de los fundadores de Tan Biónica, tiene que ver con un tango de Carlos Gardel, publicado en 1934 con la letra de Alfredo Le Pera, que formó parte de la película “El Tango en Broadway”. Justamente, allí dice “Deliciosas criaturas perfumadas / Quiero el beso de sus boquitas pintadas / Frágiles muñecas del olvido y el placer / Ríe su alegría como un cascabel”.

Tras crecer en una clase de boca a boca digital por más de una década, el grupo toma un reclamo histórico de sus seguidores y suma “Boquitas Pintadas” a su nuevo álbum, que corta una racha de 10 años sin música nueva.