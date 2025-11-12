Tan Biónica anunció un show Vélez en 2026: precio de las entradas y fecha de cuándo tocan

La banda liderada por Chano Charpentier vuelve a Vélez en 2026 en medio del reciente lanzamiento del disco “El Regreso”. Cuánto cuestan las entradas y cuándo será el recital.

El grupo anunció una fecha en 2026. Foto: Prensa Tan Biónica

Tan Biónica brindará un recital en Vélez en 2026 tras el anuncio realizado en las últimas horas. La banda, conformada por Santiago “Chano” Moreno Charpentier, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane, viene de lanzar el disco El Regreso, repasará sus grandes éxitos en la música y ya están disponibles las entradas para poder comprarlas.

Después de diez años sin lanzar música nueva, la banda conformada Tan Biónica está de vuelta y presentará por primera vez en vivo las canciones de su nuevo disco El Regreso junto a los grandes himnos que definieron su historia y la de toda una generación. Incluye diez canciones inéditas y cuenta con colaboraciones de lujo junto a Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

La banda liderada por Chano Charpentier volverá al Estadio José Amalfitani. Foto: Prensa Tan Biónica

Recital de Tan Biónica en Vélez 2026: cuándo toca

El show será el próximo 27 de marzo en el Estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield.

Por dónde comprar las entradas para ver a Tan Biónica en Vélez 202

La preventa exclusiva comenzó el miércoles 12 de noviembre a las 12 del mediodía y ya se agotó, por lo que solo queda la opción de venta general. Se puede abonar con todos los medios de pago a través de Modo o Mercado Pago ingresando al sitio web Enigma Ticket.

La actualidad de Tan Biónica en la música

El icónico grupo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y luego de un reencuentro histórico en 2023, agotó entradas en tiempo récord y convocó a más de medio millón de personas en su gira internacional “La Última Noche Mágica”, con presentaciones sold out en River Plate, dos Vélez, dos Estadio Único de La Plata y diez Movistar Arena de Buenos Aires, además de shows en Latinoamérica y Europa.

De hecho, aquel regreso marcó un antes y un después en la historia reciente de la música argentina y fue reconocido en los Premios Gardel 2025 con dos galardones: “Mejor Álbum en Vivo” y “Mejor Canción Pop Rock” por Arruinarse, junto a Airbag.