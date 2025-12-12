Tan Biónica sumó una tercera fecha en Vélez tras agotar dos estadios: cuándo y cómo sacar entradas

La banda liderada por Chano Charpentier confirma una nueva noche mágica y prepara un show cargado de nostalgia que mezcla presente y futuro a través de sus icónicas canciones y los nuevos himnos, en medio del reciente lanzamiento del disco “El Regreso”. Cuándo será el recital.

Tan Biónica sumó una tercera fecha en Vélez tras agotar dos estadios. Foto: Prensa.

Mientras arrasa con su nuevo, y tan esperado álbum, Tan Bionica volvió a causar furor anunciando su regreso a los escenarios. El público agotó las entradas de sus dos shows en el Estadio Vélez previstos para los días 27 y 28 de marzo.

Ante la explosiva demanda, la banda confirmó una tercera y última fecha para el 29 de marzo y la locura es total. De esta manera, Tan Bionica continúa marcando su impacto generacional y el enorme deseo que despiertan en la gente por verlos en escena. Nos esperan tres noches únicas para revivir los clásicos inigualables de toda su carrera y las nuevas canciones de El Regreso que sonarán por primera vez en vivo.

Cómo comprar entradas para la nueva fecha de Tan Biónica

La venta de entradas ya está disponible desde el jueves 4 de diciembre a través de EnigmaTickets.com, con todos los medios de pago habilitados a través de Modo o Mercado Pago. Beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito BBVA VISA únicamente a través de la app BBVA o Modo.

Más unidos y sólidos que nunca, los integrantes de Tan Biónica atraviesan uno de los mejores momentos de su carrera. Luego de un reencuentro histórico en 2023, la banda agotó entradas en tiempo récord y convocó a más de medio millón de personas en su gira internacional “La Última Noche Mágica”, con presentaciones sold out en River Plate, dos Vélez, dos Estadio Único de La Plata y diez Movistar Arena de Buenos Aires, además de shows en Latinoamérica y Europa.

Aquel regreso marcó un antes y un después en la historia reciente de la música argentina y fue reconocido en los Premios Gardel 2025 con dos galardones: Mejor Álbum en Vivo y Mejor Canción Pop Rock por “Arruinarse”, junto a Airbag.

Luego de una década sin publicar material nuevo, “El Regreso” marca el comienzo de una nueva etapa para la banda.

El álbum, lanzado recientemente, incluye diez canciones inéditas y cuenta con colaboraciones de lujo junto a Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

El álbum ya es uno de los más escuchados del año: supera los 40 millones de streams globales, debutó completo en el Top 50 de Argentina Tus Cosas con Airbag, El Problema del Amor, Boquitas Pintadas con Nicki Nicole, El Alma en el Camino, Mi Vida con Andrés Calamaro, En Mi Mundo, Mil Días, Santa María, X=4 y La Invención, y se ubicó dentro del Top 10 a nivel mundial.

Con esta nueva producción, Tan Biónica reafirma su identidad musical y la conexión única con el público que los acompaña desde sus comienzos El disco combina el sonido clásico que los consagró con una nueva frescura que conquistó tanto a sus fans históricos como a las nuevas generaciones. Más madura, más fuerte y con la misma energía que siempre los distinguió, la banda llega al escenario para ofrecer un show que promete ser inolvidable.

Los shows en Vélez serán una celebración completa. Un encuentro entre generaciones, entre los que crecieron con sus canciones y quienes los descubren por primera vez. Los clásicos que nos marcaron, las nuevas canciones que ya se sienten como parte de su historia, y la misma fuerza que hizo de Tan Biónica una de las bandas más queridas de la Argentina.

La actualidad de Tan Biónica en la música

