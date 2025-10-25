Para maratonear: 4 series y películas para disfrutar durante el fin de semana largo en Disney+

Algunos de ellos son estrenos, otros, los clásicos de siempre. Ver buenas historias siempre es una gran forma de pasar el tiempo, inundado de emociones intensas y enseñanzas a lo Disney.

Qué ver en Disney+ Foto: Canal 26

Llegó el fin de semana largo de octubre y Disney+ se convierte en una gran aliada para sumergirse y bucear en las mejores historias. Todas están llenas de emociones, algunas de ellas son más familiares, otras, no podrás dejar de verlas al filo del sillón.

"Lilo & Stitch". Foto: Disney.

Ya sea solo, en familia, con amigos o en pareja, la plataforma propone títulos para todos los gustos: estrenos recientes, clásicos renovados y aventuras épicas que se disfrutan mejor con tiempo libre, tanto, que no querrás hacer otra cosa. ¿Qué ver?

4 series y películas para maratonear el fin de semana largo

Elio

La nueva apuesta animada de Pixar sigue a Elio Solís, un niño de 11 años que, tras ser abducido por extraterrestres, es confundido con el representante oficial de la Tierra ante una alianza intergaláctica.

Una historia de ciencia ficción familiar con mensaje sobre la identidad, pertenencia y empatía, que mezcla humor y emoción al estilo Pixar. Ideal para ver con niños o si buscás algo liviano pero con corazón.

Lilo & Stitch (live-action)

Disney planea una trilogía de "Lilo & Stitch". Foto: Gentileza Disney.

La nueva versión con actores del clásico de Disney retoma la entrañable historia de Lilo, una niña solitaria de Hawái, y Stitch, un experimento alienígena adorable y caótico. Aunque esta película no supera a la original, conserva el mensaje sobre la familia, el amor incondicional y el cuidado por quienes amamos.

Star Wars: The Acolyte (La Serie)

Star Wars

Ambientada en la era de la Alta República, esta serie explora el lado oscuro de la Fuerza desde una nueva perspectiva. Intriga, traiciones y personajes desconocidos que amplían el universo de Star Wars. Ideal para quienes buscan una historia mucho más madura, misteriosa y llena de aventuras galácticas.

High School Musical: The Musical: La Serie (HSMTMTS)

No se trata de un remake de películas originales, sino de una historia paralela a la historia después de la grabación de los filmes protagonizados por Zac Efron. Está ambientada en el mismo colegio (East High), pero los personajes son estudiantes actuales que deciden montar una obra basada en las películas originales. ¿El easter egg? La protagonista es la cantante Olivia Rodrigo.