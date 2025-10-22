La nueva película de la China Suárez ya está disponible en streaming: por dónde se puede ver la comedia de acción

La nueva comedia de acción dirigida por Agustín Rolandelli, con una duración de una hora y media, promete cautivar al público con una trama repleta de giros inesperados y grandes dosis de humor.

Parking, serie. Foto: Disney+

Disney+ estrenó recientemente “Parking”, la película protagonizada por la China Suárez y el actor español Marc Clotet y ya está entre las más vistas de la plataforma.

La nueva comedia de acción, dirigida por Agustín Rolandelli, tiene una duración de 1 hora y media y promete atraer al espectador con su historia llena de giros inesperados y mucha diversión.

Parking, serie. Foto: Disney+

De qué se trata “Parking”

“La historia sigue a Mateo (Clotet), un delincuente con arresto domiciliario que aprovecha su primer día de trabajo en un parking del microcentro de la ciudad de Buenos Aires para planear su gran escape. Sin embargo, la monotonía se quiebra cuando Lara (Suárez), una enigmática mujer, paga por una estadía nocturna antes del cierre y minutos después un hombre armado irrumpe en el lugar escapándose por los pisos superiores”, explica la sinopsis de Disney+.

Parking, serie. Foto: Disney+

“La noche se convierte en una frenética carrera contrarreloj cuando Mateo y Lara son testigos de un brutal asesinato, desencadenando una serie de eventos que los obligaran a escapar entre rampas, escaleras y niveles. Unidos por la adversidad, ambos luchan contra el tiempo, los criminales y sus propios límites para salir con vida del laberinto en el que se ha convertido el parking”, agrega.

Parking, serie. Foto: Disney+

Elenco de “Parking”

Eugenia “China” Suárez

Marc Clotet

Juan Leyrado

Rafael Spregelburd

Ignacio Toselli

Diego De Paula

Cristina Invernizzi

Carlos Rompani

Rodolfo Lamboglia

Horacio Camandule

Gabriel Villanueva

Tráiler de “Parking”

La nueva serie argentina que desembarcó en Disney +

Disney+ estrenó una de las series argentinas más esperadas del año: “Los mufas: suerte para la desgracia”, una comedia que espera sorprender a los espectadores, ya que, con cierta ironía, se adentra en el mundo de la superstición.

La serie se centra en quienes tienen accidentes y mala suerte, afectando a quienes lo rodean con su sola presencia, calificados como “mufas” por la sociedad. La producción tiene solamente 8 episodios y es dirigida por Grabiel Medina y basada en una idea de Sebastián Borensztein.

Los Mufas: suerte para la desgracia, serie. Foto: Disney+

La historia se centra en la vida de Roque (Hendler), un periodista de fenómenos paranormales se une al ‘mufa’ más peligroso de Argentina, Vicente (Cremonesi), para realizar una investigación que cambiará el rumbo de su vida.

Ambos quieren encontrar una solución a este fenómeno que afecta a ciertas personas que de manera involuntaria e inexplicable producen ruinas y tempestades a su alrededor. Sin embargo, el poderoso y multimillonario jefe de Roque no quiere que este informe salga a la luz.