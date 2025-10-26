Elecciones este domingo 26 de octubre: qué pasa con MasterChef Celebrity, reality furor de cocina

El programa conducido por Wanda Nara sufrió algunos cambios por la celebración de los comicios nacionales. ¿Se transmite este fin de semana?

MasterChef Celebrity. Foto: Instagram @masterchefargentina

Este domingo 26 de octubre, con los comicios nacionales, el programa MasterChef Celebrity sufrió algunos cambios. El reality de cocina conducido por Wanda Nara saldrá al aire en su franja habitual a las 22 horas, pero la gala de eliminación se trasladó al lunes.

Durante el programa de esta noche se podrá ver la “última chance”, donde los participantes que obtuvieron el rendimiento más bajo de la semana tendrán una última oportunidad para salvarse, aunque solo habrá lugar para un participante.

MasterChef Celebrity. Foto: Instagram @masterchefargentina

“Mejor preparate”: el contundente mensaje de Wanda Nara para Maxi López

Maxi López volvió a Ginebra, Suiza, donde vive con su esposa e hija, luego de que la mujer sufrió algunas complicaciones domésticas que se agravaron en el contexto de su séptimo mes de embarazo, pero Wanda Nara no dejó pasar el momento para enviar una indirecta.

Después de compartir algunas fotos junto a su hija Elle —fruto de su matrimonio con Daniela Christiansson—, donde se los veía por la mañana en su hogar, el futbolista volvió a mostrarse en su faceta más conocida.

La historia de Wanda Nara. Foto: Instagram.

Tras su paso por MasterChef Celebrity, demostró que su gusto por la cocina sigue intacto y publicó imágenes preparando el almuerzo, rodeado de hongos comestibles que había elegido para su plato del día.

La imagen fue reposteada por la misma Wanda Nara y dejó una nueva indirecta: “Mejor preparate para volver”. Claramente, la empresaria hizo referencia al reality de cocina y a su regreso al país, aunque la situación se vuelve cada vez más contradictoria.