¿Nuevo romance? Franco Colapinto fue visto a los besos y abrazos con una famosa en un boliche: “Se fueron juntos”

El joven piloto fue captado muy cerca de una cantante en un club nocturno en México. Todos los detalles.

El piloto argentino con el buzo "Llamen a los rebeldes" Foto: X: @valearannda

Franco Colapinto vuelve a encabezar los titulares de los portales, pero esta vez no por sus carreras en Fórmula 1, sino por su vida amorosa. El joven piloto fue captado en una situación comprometedora con la ex cantante de Toco Para Vos, Meri Deal.

En la trasmisión de LAM del pasado jueves, Pepe Ochoa reveló las imágenes exclusivas del encuentro entre los famosos y compartió los detalles de lo sucedido en un club nocturno en México.

Franco Colapinto, muy cerca de Meri Deal, cantante de “Toco para vos”. Video NA.

“Franco Colapinto corrió en México, hizo su carrera, hicieron un cierre del ciclo, una fiesta. Fue el domingo que pasó. Ella se apersonó, entraron, obviamente estaban el VIP”, explicó.

En la pantalla mostraron el primero de dos videos, donde Ochoa describe el coqueteo inicial que ocurrió entre ambos: “Te hablo un poquito al oído, te hablo un poquito acá, un poquito allá, arrancaron medio timidones. Pero los terminaron. Pero él de repente puso sexta, piloto de carrera”.

En las segundas imágenes que mostraron en pantalla, se puede ver al piloto y la cantante en una situación más íntima, que finalizó con los dos yéndose juntos de la celebración: “Él la toma desde atrás y luego se retiraron juntos”.

Quién es Meri Deal, la nueva enamorada de Franco Colapinto

María Inés Deal Herrán, más conocida como Meri Deal, nació el 22 de noviembre de 1996 en Montevideo, Uruguay.

Se crió en El Pinar, Canelones, rodeada de música y naturaleza, desde chica mostró interés por el canto, el piano, la guitarra y la composición, además, estudió en The British Schools, donde se formó en solfeo, guitarra y piano.

En 2013, mientras todavía estaba en el colegio, su primo Bautista Mascia, actual ganador de Gran Hermano, la invitó a unirse a la banda ‘Toco para vos’ como vocalista y, con el grupo, alcanzó gran popularidad en Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay gracias a hits como “Solo necesito”.

Meri Deal, la nueva enamorada de Franco Colapinto. Foto: NA.

Su carrera solista comenzó en 2019, cuando tuvo la oportunidad de abrir el show de Ed Sheeran en Montevideo. Más tarde, firmó contrato con sellos internacionales, se mudó a Ciudad de México y en 2023 lanzó su primer álbum, Amores Náufragos.

En varias entrevistas, Meri destacó que su infancia junto al mar uruguayo y su curiosidad musical marcaron su identidad artística: “No quiero encasillarme en un solo género”, afirmó.

Aunque ninguno de los dos protagonistas habló públicamente sobre el tema, los videos difundidos en LAM muestran a Colapinto y a Meri en plena complicidad y las redes estallaron con comentarios sobre la posible nueva pareja del piloto argentino, mientras los fanáticos de la cantante celebran su buena racha profesional y personal.

Por ahora, ninguno confirmó ni desmintió el romance, pero las imágenes y la química entre ellos dejaron la puerta abierta a una historia que recién empieza.