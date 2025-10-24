Franco Colapinto empezó de gran manera el Gran Premio de México: terminó noveno en la primera práctica libre
Franco Colapinto comenzó con la actividad en la Fórmula 1 este viernes 24 de octubre con las primeras prácticas libres del Gran Premio de México.
En la primera prueba en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el piloto argentino de Alpine finalizó en la novena posición, con un tiempo de 1:19.331. Por su parte, Paul Aron, que ocupó el asiento de Pierre Gasly en la escudería francesa, terminó 15°.
El más rápido fue Charles Leclerc (Ferrari), con una vuelta de 1:18.380. El podio lo completaron Kimi Antonelli (Mercedes) y Nico Hülkenberg (Sauber).
El GP de México llega en un momento clave de la temporada, ya que el australiano Oscar Piastri lidera en el campeonato y es seguido de cerca por su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris. Sin embargo, en las últimas fechas el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), demostró un nivel altísimo y recortó una considerable cantidad de puntos.
Verstappen, que va en busca de su quinto título consecutivo, ganó tres de las últimas cuatro carreras, lo que le permitió recortar la distancia con Piastri de 104 a solo 40 puntos.
Luego del Gran Premio de México, quedarán solo cuatro fechas en el campeonato, por lo que este fin de semana podría ser clave de cara a la recta final de la temporada.
Por su parte, Colapinto intentará sumar sus primeros puntos en una temporada que se está haciendo extremadamente complicada en un Alpine, que es el peor auto de la grilla.
El argentino viene de protagonizar una de las polémicas del fin de semana en el GP de Estados Unidos, donde superó a Pierre Gasly sobre el final de la carrera pese a que desde el equipo francés le habían dado la orden de que no lo hiciera.
Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios del GP de México
Viernes 23/10
- Práctica libre 2 a las 19
Sábado 24/10
- Práctica libre 3 a las 14:30
- Clasificación a las 19
Domingo 25/10
- Carrera a las 17
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.