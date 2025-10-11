El nuevo jefe de Alpine habló sobre el futuro de Franco Colapinto y fue contundente: “Si eso continúa...”

Steve Nielsen, nuevo jefe de Alpine. Foto: Fórmula 1

Alpine se encuentra en medio de una reestructuración interna que afectó notablemente las aspiraciones en la Fórmula 1 y, por ende, el rendimiento de Franco Colapinto.

En ese contexto, Steve Nielsen asumió como Jefe de Equipo en reemplazo de Oliver Oakes y dejó en claro cuáles son las jerarquías dentro de la escudería francesa.

Nielsen afirmó que es Flavio Briatore “quien lidera” dentro de Alpine y señaló cuál será su rol. “Yo me encargo de Enstone (la sede del equipo) y de todo lo que está relacionado con esa base. Así es como avanzamos. Internamente, tenemos claro cómo se reparten las responsabilidades, y así lo gestionamos”, apuntó.

Flavio Briatore y Franco Colapinto. Foto: Instagram @briatoreflavio

“Una gran parte de mi tarea consiste en volver a familiarizarme con todo y entender cómo ha cambiado el funcionamiento de un equipo en los últimos ocho años”. apuntó.

Qué dijo el jefe de Alpine sobre Franco Colapinto

Durante la conversación con el sitio oficial de la F1, Nielsen fue consultado sobre qué necesita hacer Colapinto para conservar su asiento.

Su respuesta fue contundente: “Honestamente, no es ningún secreto. Medimos a Franco frente a Pierre (Gasly). Y ha hecho un muy buen trabajo en las últimas tres carreras. Si eso continúa, no veo razón por la cual no pueda quedarse en el asiento, aunque la decisión todavía está un poco lejos”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. Foto: REUTERS

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La próxima cita de Colapinto en la Fórmula 1 será el Gran Premio de Estados Unidos, en el circuito de Austin. La agenda completa:

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1: 14:30 a 15:30.

Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15.

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14:00 a 14:30.

Clasificación: 18:00 a 19:00.

Domingo 19 de octubre