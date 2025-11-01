“Cantá con Las Guerreras K-pop”: hasta cuándo sigue la película furor en los cines de Argentina

Los cines argentinos ofrecen una experiencia interactiva basada en la película animada “KPop Demon Hunters”, donde los espectadores pueden cantar junto a los personajes y disfrutar de la banda sonora que se convirtió en un fenómeno global del género k-pop. Los detalles.

"Las guerreras k-pop".

El fenómeno del k-pop continúa expandiendo sus límites y conquistando nuevos escenarios. Esta vez, lo hace en la pantalla grande con el evento “Cantá con Las Guerreras K-pop”, una propuesta que invita al público a participar de una experiencia cinematográfica interactiva.

Inspirada en la exitosa película animada “KPop Demon Hunters”, la actividad le permite a los espectadores ver y cantar junto a los personajes en funciones especiales en todo el país.

"Las guerreras k-pop". Foto: Netflix.

Tras su éxito en Estados Unidos, el evento llegó a la Argentina con una versión extendida del film original. Las proyecciones se realizan entre el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre con funciones especiales en los principales complejos de cine del país.

El formato “Sing-Along”, popular en producciones musicales, permite que los fans acompañen las canciones en pantalla, con subtítulos sincronizados y efectos visuales diseñados para potenciar la experiencia. Las bandas ficticias HUNTR/X y SAJA BOYS, protagonistas del largometraje, lideran el repertorio de temas que ya son furor entre los seguidores del pop coreano.

"Las guerreras k-pop". Foto: Netflix.

Desde su estreno el 20 de junio, “KPop Demon Hunters” se consolidó como una de las películas animadas originales más vistas de la historia del streaming. Su impacto se amplificó gracias a la banda sonora, que marcó un hito al colocar cuatro canciones simultáneamente en el Top 10 de la Billboard Hot 100, con “Golden” ocupando el primer lugar.

Con más de 7 mil millones de reproducciones globales, la producción se convirtió en un símbolo del alcance internacional del género. En paralelo, se lanzaron los videos con letras oficiales de las canciones “How It’s Done”, “Golden”, “Soda Pop”, “Takedown” y “Free”, para que los seguidores puedan practicar desde casa antes del evento.

Dónde ver “Cantá con Las Guerreras K-pop” en Argentina

Las funciones están disponibles en las principales cadenas de cine del país, con la venta ya habilitada en sus sitios web oficiales:

Cinemark Hoyts

Abasto.

Alto Avellaneda.

Caballito.

Malvinas Argentinas.

Mendoza.

Neuquén.

Palermo.

Puerto Madero.

Salta.

San Justo.

Santa Fe.

Soleil.

Tortugas.

Hoyts Córdoba Nuevo Centro

Hoyts Córdoba Patio Olmos.

Dot.

Hoyts Moreno.

Hoyts Morón.

Hoyts Quilmes.

Hoyts Rosario.

Hoyts Temperley.

Hoyts Unicenter.

Cinépolis

Recoleta.

Houssay – Facultad de Medicina.

Pilar.

Merlo.

Avellaneda.

Luján.

Rosario.

Mendoza Shopping.

Arena Maipú.

Neuquén.

Atlas Cines

Patio Bullrich.

Caballito.

Catán.

Alcorta.

Nordelta.

Flores.

Liniers.

Otros complejos