Hace 12 años comenzaban las filmaciones de Outlander: 10 locaciones históricas que aparecen en la serie para enamorarte de Escocia

Este 7 de octubre no es un día más para los fanáticos de la serie. Un repaso por los extraordinarios lugares que muestra a la espera de su octava y última temporada.

El inicio del rodaje de Outlander Foto: Starz

No es un día más, este 7 de octubre se cumplen 12 años del inicio del rodaje de Outlander, serie que se convirtió en todo un orgullo para Escocia. En la cuenta regresiva para que se estrene su octava y última temporada cumple diez años, no solo cautivó a sus fans con la historia de amor entre Claire y Jamie Fraser, también con sus paisajes de ensueño.

Los escoceses pueden presumir, gracias a esta serie, la belleza que los rodea. Pero para aquellos curiosos y aventureros que quieran explorar estos destinos, te mostramos una guía práctica de los lugares que no podés dejar de visitar si planeás un viaje a Escocia.

Las 10 locaciones imperdibles

Rannoch Moor / Craigh Na Dun

Se trata del lugar más emblemático de Outlander, Kinloch Rannoch es donde está ubicado el ficticio círculos de piedras. Aquí, en el primer episodio, Claire toca estas piedras y retrocede en el tiempo hasta 1743. Allí cruza su camino con Jamie Fraser de quien se enamorará perdidamente. Este sitio es visto varias veces en la temporada.

Rannoch Moor. Foto: outlanderlocations

En Kinloch Rannoch por supuesto que no hay piedras, pero eso no le resta valor a la impresionante belleza del lago y del páramo de Rannoch que lo rodea. Tenga en cuenta que, aunque se permite la visita del público, se trata de un terreno privado y es posible que le pidan educadamente que se vaya si el granjero está pastoreando ovejas por el campo.

Manejar hasta Craigh na Dun te llevará aproximadamente dos horas, viajando desde Glasgow, Edimburgo o Inverness.

Midhope Castle /Lallybroch

Se trata de una casa torre del siglo XVI ubicada en la aldea de Abercorn, en los terrenos de Casa Hopetoun, a unos 4 kilómetros al oeste de South Queensferry, a las afueras de Edimburgo.

La icónica casa de los Fraser

En la ficción es llamado Lallybroch, el hogar de Jamie Fraser, el protagonista de Outlander, y de su familia. Lo heredó de sus padres Brian y Ellen Fraser, y en la casa señorial (el castillo de Midhope) viven Jenny e Ian Murray (su hermana y su cuñado) junto con sus hijos. Jamie y Claire han pasado temporadas en Lallybroch, en busca de paz y tranquilidad.

Hoy el castillo es una ruina y está lejos del aspecto que luce en la primera y la segunda temporada de Outlander. A pesar de que no es seguro entrar (tampoco vas a poder, porque está cerrado) sí se puede cruzar el arco por el que tantas veces pasó Jamie o sentarte en las escaleras al igual que Claire.

Glencorse Old Kirk / casamiento de Jamie y Claire

En esta iglesia del siglo XVII en Milton Bridge, al sur de Edimburgo, es donde Jamie se casó con Claire, salvándola de las manos de Black Jack Randall.

Aquí se casaron Jamie y Claire. Foto: Mary

Construida en los terrenos de Glencorse House, Glencorse Old Kirk es una iglesia de propiedad privada que se alquila para bodas. Ubicada cerca de las colinas de Pentlands, ofrece un entorno idílico para ceremonias de matrimonio.

Se trata de una residencia familiar privada, por lo que no podés simplemente llegar y visitarla. Sin embargo, los propietarios están dispuestos a ofrecer visitas privadas preestablecidas.

Doune Castle / Castle Leoch

El castillo de Doune en Escocia es uno de los mejor conservados del país y de los más sencillos de visitar, sobre todo si vas a pasar cerca de Stirling.

Doune Castle

Doune Castle

El castillo Doune es una fortaleza del siglo XIII y una auténtica belleza. Reconstruido en el siglo XIV, el edificio ha superado el paso de los años y hoy lo encontramos casi intacto, lo que hace que nos ofrezca un verdadero viaje en el tiempo.

En la ficción se llama Castillo Leoch y es el hogar del Clan MacKenzie, donde Colum MacKenzie es el actual Laird del castillo y las tierras del clan.

Linlithgow Palace / Wentworth Prison

El Palacio de Linlithgow se encuentra a medio camino entre Edimburgo y Stirling, y es una de las visitas más bonitas que puedes hacer desde la capital escocesa.

Linlithgow Palace, la ficticia prisión de Wentworth

El Palacio de Linlithgow funcionó, durante la Edad Media, como una prisión y volvería a convertirse en cárcel muchos siglos después, con el rodaje de la serie Outlander lo convirtió en uno de sus escenarios principales: la ficticia prisión de Wentworth.

Drummond Castle / Jardines de Versalles

El castillo de Drummond es muy conocido por sus jardines. Estos jardines se utilizaron en la segunda temporada de Outlander, en el episodio “Resurrección prematura”, como los jardines de Versalles.

Drummond Castle, usado como los jardines de Versalles. Foto: visitorsguidetoscotland

Considerados como “uno de los jardines formales más bellos de Europa”, los jardines del castillo de Drummond atraen a visitantes de todo el mundo. Se encuentran en Perthshire, a poca distancia en coche de Stirling y Perth.

Blackness Castle / Fort William

Situado no muy lejos del pueblo de Blackness, es una impresionante fortaleza del siglo XV. Se utilizó en Outlander para representar a Fort William, donde Jamie había recibido latigazos del capitán Randall.

Blackness Castle, en la ficción es donde Jamie recibe los latigazos

El castillo, que tiene forma de barco, suele denominarse “el barco que nunca zarpó”. El castillo está a cargo de Historic Environment Scotland, una organización benéfica que protege y promueve muchos de los lugares históricos de Escocia.

Castle Fraser / la casa de la familia Fraser en la vida real

Se encuentra en Kemnay en el condado de Aberdeenshire en Escocia. El castillo se levanta en un bosque abierto de 121,41 hectáreas con tierras de cultivo, que incluye un jardín y dos pistas forestales.

Castle Fraser, la casa real del clan más famoso de Outlander

Aunque no aparece en Outlander, el castillo Fraser ha sido el hogar de la familia Fraser durante más de 400 años y debe haber inspirado a Diana Gabaldon de alguna manera para nombrar a su personaje principal en honor a este noble clan.

Lugar de la batalla de Culloden

Culloden Moor, antiguamente conocido como Drumossie Moor, fue el escenario de la infame batalla de Culloden, que tuvo lugar el 16 de abril de 1746 entre el ejército británico y las fuerzas jacobitas del príncipe Charles Edward Stewart.

El lugar donde se libró la batalla de Culloden. Foto: visitscotland

En su estado actual, el páramo es un monumento excepcional a la batalla y a la historia que lo rodea. Un excelente centro de visitantes y un campo de batalla preservado que cualquiera puede visitar hacen que valga la pena visitarlo para cualquier fan de Outlander.

Glencoe / la apertura de la serie

Aparece en los créditos iniciales de cada episodio de Outlander. Con un paisaje montañoso impresionante, es un ejemplo perfecto de la belleza agreste de las Tierras Altas de Escocia.

Glencoe, forma parte de la mítica apertura de la serie. Foto: scotlandswild

Tiene una historia oscura y sangrienta: la masacre de Glencoe, el infame asesinato, autorizado por el gobierno, de miembros del clan MacDonald a manos del ejército británico el 13 de febrero de 1692.