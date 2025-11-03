Disney+: la serie de época basada en la Segunda Guerra Mundial que no te podés perder

Esta miniserie de 8 elidíos logró convertirse en una de las más elegidas por los usuarios ya que supo combinar hechos reales con drama e historia.

Fuimos los afortunados. Foto: Disney+

Las series de época suelen ser de las más elegidas por el público, ya que logran emocionar con sus historias y personajes que marcan un antes y un después. En ese sentido, Disney+ tiene una miniserie basada en hechos reales que logró conquistar al espectador por su intensidad.

Se trata de “Fuimos con los afortunados”, que con tan solo 8 capítulos logró ser uno de los títulos más elegidos en lo que va del año. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, supo combinar drama, historia y emociones.

Fuimos los afortunados. Foto: Disney+

De qué se trata “Fuimos los afortunados”

“Basada en el bestseller de Georgia Hunter publicado por el New York Times, la adaptación televisiva ‘Fuimos los afortunados’ es una serie limitada inspirada en la increíble historia real de una familia judía separada al inicio de la Segunda Guerra Mundial. La serie los sigue a través de continentes mientras hacen todo lo posible para sobrevivir y reunirse. ‘Fuimos los afortunados’ demuestra cómo, ante el momento más oscuro del siglo XX, el espíritu humano puede perdurar e incluso prosperar. La serie es un tributo al triunfo de la esperanza y el amor contra todo pronóstico”, es la sinopsis oficial de Disney+.

Fuimos los afortunados. Foto: Disney+

La historia central se basa en los Kurc, una familia judía que disfruta de la vida hasta que el nazismo se encarga de destruir todo. Lo que empezó como un festejo terminó en una lucha por sobrevivir a la guerra y volver a encontrarse.

Cada uno de ellos vive problemas distintos: algunos fueron deportados, otros se escaparon del continente y los demás están escondidos bajo falsas identidades. La serie intenta demostrar lo importante que es el amor, la fe y la esperanza de volver a reencontrarse como familia, a pesar de los problemas.

Reparto de “Fuimos los afortunados”

Joey King

Logan Lerman

Hadas Yaron

Robin Weigert

Lior Ashkenazi

Amit Rahav

Fuimos los afortunados. Foto: Disney+

Tráiler de “Fuimos los afortunados”