Bizarrap lanzará la “BZRP Music Session #0/66” junto a Daddy Yankee: cuándo estará disponible la nueva colaboración

El productor argentino revolucionó las redes sociales con el anuncio de este lanzamiento histórico. Cuándo y a qué hora.

Bizarrap lanza una explosiva sesión junto a Daddy Yankee. Foto: Instagram.

Bizarrap volvió a revolucionar la escena musical con un lanzamiento histórico: este miércoles presenta su nueva BZRP Music Session #0/66 junto a Daddy Yankee, una de las máximas figuras del reggaetón a nivel mundial.

El anuncio oficial se realizó a través de las redes sociales del DJ argentino, donde publicó una imagen y el siguiente texto: “@daddyyankee || BZRP Music Session #0/66 – MAÑANA”, acompañada de los horarios de estreno en distintos países.

La colaboración generó una ola de expectativa entre los fanáticos, ya que marcará el regreso musical de Daddy Yankee tras su retiro anunciado en 2023, y promete ser una unión explosiva entre dos generaciones que revolucionaron la música urbana.

Bizarrap lanza una explosiva sesión junto a Daddy Yankee. Foto: Instagram.

Estreno de la BZRP Music Session #0/66 con Daddy Yankee

Bizarrap compartió los horarios del estreno de su nueva canción y son los siguientes, según cada país:

Argentina: 21:00 hs

Puerto Rico: 20:00 hs

México: 18:00 hs

Miami / Nueva York: 19:00 hs

Los Ángeles: 16:00 hs

España: 01:00 hs (+1)

Italia: 01:00 hs (+1)

Chile: 21:00 hs

Brasil: 21:00 hs

La sesión —identificada con un número poco habitual, #0/66, en lugar de la numeración tradicional— despertó teorías entre los seguidores sobre un nuevo formato dentro de las ya legendarias BZRP Music Sessions.

Bizarrap, conocido por sus colaboraciones con artistas como Shakira, Nicky Jam, Quevedo y Residente, une fuerzas esta vez con el “Big Boss” del reggaetón, en lo que promete ser un lanzamiento que hará historia en la música latina.