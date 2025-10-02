Oriana Sabatini reveló el sexo del bebé que espera con Dybala y habló de la relación con su tía Gabriela: ¿la llamó por su embarazo?

La cantante y el futbolista atraviesan uno de los momentos más felices de su vida. Qué dijo sobre el vínculo que hoy la une a la ídola del tenis, luego de la mediática ausencia a su casamiento.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala esperan su primer bebé juntos Foto: Redes sociales

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron en las últimas horas que serán padres por primera vez y la cantante se sinceró sobre sus sentimientos en esta etapa de su vida, la relación con su tía Gabriela y hasta reveló el sexo del bebé.

“¿Prefieren que sea nene o nena? ¿Tienen alguna preferencia?”, fue la consulta que le hizo Adabel Guerrero en LAM (América). Fue entonces que, con una sonrisa, Oriana respondió sin vueltas: “Es una nena".

Sobre la elección de los nombres, dijo que ya tiene varios anotados: “Tengo algunos que me gustan desde hace mucho, pero bueno... esto es un trabajo en equipo y yo soy cabeza dura. Lo obligo”, bromeó, en referencia a Dybala.

La felicidad por el embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Foto: Instagram.

Más adelante, le preguntaron: “¿Con tu tía hablaste?“, a lo que respondió sin entrar en detalles: ”No,no hablé con mi tía“. “Ah, no sabe nada, ni te llamó por este tema”, le consultaron. “No, bueno, no sé si no sabe nada porque...Me imagino que lo sabe”, señaló, dejando ver que no se produjo un acercamiento con la ídola del tenis, luego de la mediática ausencia que ella tuvo en el casamiento de la hija de Ova Sabatini.

La emoción de Catherine Fulop y Ova Sabatini por el anuncio de embarazo de Oriana

Las reacciones más destacadas y emocionantes fueron las de Catherine Fulop y Ova Sabatini, los futuros abuelos. El primero en compartir un posteo en redes fue Ova: “Vuelve a salir el sol en la familia y con su esplendor ilumina todo. Gracias, gracias, gracias”, expresó junto a una foto de Oriana y Dybala.

Por su parte, Catherine Fulop también le dedicó unas tiernas palabras a su hija: “Hoy en nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, sale el sol, estamos llenos de emociones por este nuevo integrante”.

Y agregó: “¡Dios los bendiga, hijos! Gracias, gracias, gracias. Soy la abuela más feliz del mundo. Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos”, cerró muy emocionada.