Filoso ida y vuelta entre Yanina Latorre y la China Suárez: “¿No te cansas de hablar bolud...?”
Luego de meses de silencio, la China Suárez reapareció en redes sociales y contestó las críticas que recibió por parte de Yanina Latorre, quien cuestionó el viaje de la actriz y el futbolista a Milán.
En su programa en El Observador 1079, la periodista disparó en contra de Icardi por mostrar su vida de lujos y no enfocarse en recuperarse de su lesión, sosteniendo que por ese motivo el club estaría pensando en no renovar su millonario contrato.
“El Galatasaray no está contento con Icardi, porque en lugar de quedarse en Turquía durante su recuperación, se fue a Milán a boludear con la China y los pétalos de rosa”, informó Latorre.
Explicando su punto, Yanina comparó a la China y Mauro con otras relaciones de futbolistas, como la de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, que prefieren el perfil bajo y probablemente hagan el mismo uso de los lujos que Icardi presume en sus redes.
También podría interesarte
El cruce entre la China Suárez y Yanina Latorre
Este miércoles, la China Suárez respondió al posteo de la radio y reveló el motivo detrás del viaje express con un video de Mauro Icardi en un turno médico en Milán. “Acá boludeando en Milán. Un viaje de 24 hs a ver al mejor fisio de Milán para mejorar su rodilla. 4 horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo”, escribió la actriz.
Por último, disparó contra la información de la conductora: “Yani, no te cansas de hablar boludeces? Aún estoy esperando que nazcan los 3 hijos que afirmaste de tus fuentes confiables”.
Sin embargo, el ida y vuelta no quedó ahí porque Yanina Latorre no dudó en responderle: “Vivís boludeando. Seguí mirando como trabajo Euge. Y los 3 embarazos los paso tu entorno para enloquecer a Wanda! Amo que tengas que responderme todo! Andá a comprar carteras! Besis”, cerró.