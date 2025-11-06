Filoso ida y vuelta entre Yanina Latorre y la China Suárez: “¿No te cansas de hablar bolud...?”

La actriz y la periodista volvieron a protagonizar un intenso cruce en redes sociales. Qué se dijeron.

Yanina Latorre y Eugenia China Suárez. Foto: NA.

Luego de meses de silencio, la China Suárez reapareció en redes sociales y contestó las críticas que recibió por parte de Yanina Latorre, quien cuestionó el viaje de la actriz y el futbolista a Milán.

En su programa en El Observador 1079, la periodista disparó en contra de Icardi por mostrar su vida de lujos y no enfocarse en recuperarse de su lesión, sosteniendo que por ese motivo el club estaría pensando en no renovar su millonario contrato.

El ida y vuelta entre la China Suárez y Yanina Latorre. Foto: Instagram.

“El Galatasaray no está contento con Icardi, porque en lugar de quedarse en Turquía durante su recuperación, se fue a Milán a boludear con la China y los pétalos de rosa”, informó Latorre.

Explicando su punto, Yanina comparó a la China y Mauro con otras relaciones de futbolistas, como la de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, que prefieren el perfil bajo y probablemente hagan el mismo uso de los lujos que Icardi presume en sus redes.

El cruce entre la China Suárez y Yanina Latorre

Este miércoles, la China Suárez respondió al posteo de la radio y reveló el motivo detrás del viaje express con un video de Mauro Icardi en un turno médico en Milán. “Acá boludeando en Milán. Un viaje de 24 hs a ver al mejor fisio de Milán para mejorar su rodilla. 4 horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo”, escribió la actriz.

El ida y vuelta entre la China Suárez y Yanina Latorre. Foto: Instagram.

Por último, disparó contra la información de la conductora: “Yani, no te cansas de hablar boludeces? Aún estoy esperando que nazcan los 3 hijos que afirmaste de tus fuentes confiables”.

El ida y vuelta entre la China Suárez y Yanina Latorre. Foto: Instagram.

Sin embargo, el ida y vuelta no quedó ahí porque Yanina Latorre no dudó en responderle: “Vivís boludeando. Seguí mirando como trabajo Euge. Y los 3 embarazos los paso tu entorno para enloquecer a Wanda! Amo que tengas que responderme todo! Andá a comprar carteras! Besis”, cerró.