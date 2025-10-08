Mauro Icardi mostró sus días en Madrid con la China Suárez y en las redes lo destrozaron

Los fanáticos del Galatasaray explotaron de bronca contra el futbolista porsu viaje con la actriz aprovechando un breve receso en los partidos.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram @mauroicardi

Mauro Icardi no pasa un buen momento en materia de popularidad y es que el futbolista decidió acompañar a la China Suárez a Madrid para cumplir con uno compromisos laborales y los hinchas turcos no se lo dejaron pasar.

Ya instalados en Turquía, la pareja decidió hacer un viaje relámpago a España aprovechando unos días libres que tienen los futbolistas por la fecha FIFA.

En las redes ambos compartieron varios momentos de su estadía y algunas de esas fotos que reflejan la luna de miel que están viviendo generaron indignación en las redes sociales.

Algunos usuarios hasta le cuestionaron un detalle que pondría en jaque el desempeño del rosarino como figura del Galatasaray: criticaron su aspecto físico y le exigieron que vuelva a entrenar.

Mauro Icardi y la China Suárez desataron bronca en las redes con sus fotos en Madrid. Foto: Foto: instagram/mauroicardi

Wanda Nara sorprendió con una filosa indirecta a Mauro Icardi en el adelanto de MasterChef Celebrity: “¿Es maní?”

A pocos días de su regreso a Telefe con una nueva temporada de MasterChef Celebrity, Wanda Nara volvió a demostrar que sabe cómo generar expectativa y guiños filosos en el mundo del espectáculo.

Entre ensayos, grabaciones y la coordinación con los famosos que participarán del certamen culinario, la conductora protagonizó un adelanto que desató risas y comentarios en redes por una particular indirecta hacia su expareja, Mauro Icardi.

En el clip, junto a los jurados Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, Wanda se pone en la piel de una terapeuta de grupo para escuchar las “preocupaciones” de los cocineros ante los desafíos que se avecinan. Sentada en un consultorio improvisado, la conductora abre la escena con humor: “Bueno, miren. Yo no suelo trabajar terapia grupal, pero por ustedes voy a hacer una excepción. Los escucho”.

Los chefs siguen el juego: Donato comenta que vienen de “situaciones muy traumáticas”, Martitegui suma que son “errores imperdonables, prácticamente inaceptables” y Damián, recostado en una almohada peluda, remata: “La gente está muy mal, doctora. La verdad, está muy mal”.

La parodia cómica alcanza su punto culminante cuando Betular, en medio de la sesión, pregunta mirando la fuente de snacks: “¿Es maní? ¿Puedo?”. Wanda le da el visto bueno y la escena se vuelve viral, con los fans y medios conectando el gesto con la reciente campaña que Wanda lanzó tras la filtración de un video íntimo de Icardi.