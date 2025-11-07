Llega al streaming “Belén”, la película que representará a Argentina en los Oscar y Goya: dónde y cuándo se podrá ver

El film, protagonizado y dirigido por Dolores Fonzi, competirá por una nominación en la ceremonia que se celebrará el 15 de marzo de 2026. Mirá el tráiler dentro de la nota.

"Belén", la película argentina elegida para participar de los premios Oscar. Foto: Prime Video.

La película “Belén” causó una gran impresión en su paso por los cines. La película argentina está inspirada en el libro “Somos Belén” de Ana Correa y sus elogios cruzaron las fronteras: fue elegida para representar al país en los Premios Oscar 2026, bajo la categoría “Mejor Película Internacional”.

La producción argentina buscará quedar entre las nominadas para la gran ceremonia, que se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en Estados Unidos. Como si fuera poco, la película dirigida por Dolores Fonzi también fue elegida para competir en los premios Goya, en la categoría “Mejor Película Iberoamericana”.

¿Se puede ver “Belén” en streaming?

La película estuvo en las salas de cine de Argentina desde el pasado 18 de septiembre. Sin embargo, se acerca su desembarco en las plataformas de streaming.

Su estreno se dará en Prime Video el próximo viernes 14 de noviembre. Esto se suma a otras producciones nacionales en esa plataforma, como ocurrió con “Argentina, 1985″, ganadora del Globo de Oro.

La sinopsis de “Belén”

Ambientada en la provincia de Tucumán, Argentina. “Belén” sigue a Julieta, una joven acusada de cometer un aborto ilegal, y a Soledad Deza, la valiente abogada que arriesga todo para defender su caso altamente controversial que estableció precedentes.

A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema legal conservador, impulsando un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.

La dirección y el elenco de “Belén”

“Belén” está dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi (Blondi) y producida por K&S Films. La película es una crítica contundente a las injusticias sistemáticas y un homenaje a la resistencia, la sororidad y la lucha constante por el derecho a la autonomía sobre el cuerpo.

"Belén", la primera seleccionada para representar a Argentina en la candidatura a los Oscars 2026. Foto: Instagram

El elenco incluye a Camila Plaate (Motoarrebatador), Laura Paredes (Argentina, 1985), Julieta Cardinali (Maradona: Sueño Bendito), y Sergio Prina (Motoarrebatador), con apariciones especiales de Luis Machín (Cromañón) y César Troncoso (El Eternauta), entre otros.