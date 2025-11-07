¿Qué pasa con Outlander?: publicaron la fecha de estreno de la octava y última temporada, pero luego lo borraron
Un viernes atípico para los fans de Outlander quienes se sorprendieron por la revelación de la fecha de estreno de la octava -y última- temporada, pero la publicación fue rápidamente borrada. Lo cierto es que alcanzó para saber que se espera que salga el 6 de marzo del 2026. Además, se filtró un póster que da muchas pistas para lo que vendrá.
Bien es sabido que esta última entrega constará con 10 episodios, cuyos títulos fueron revelados, pero no mucho más. No solo se filtró (¿por error?) la fecha, también la primera imagen promocional que dice: “Pasado, presente, para siempre”.
Las teorías ya empezaron a circular sobre lo que significa, lo cierto es que habrá que esperar unos meses más para conocer el desenlace de la historia entre Jamie y Claire Fraser. ¿Habrá crossover con Blood of my Blood?
Uno por uno, los episodios de la octava temporada de Outlander
- Episodio 1. Soul of a Rebel - Alma de un rebelde: remite al título del libro de Frank, que se menciona en los capítulos 9, 11, 17 y 20 del libro 9.
- Episodio 2. Prophecies - Profecías: puede remitir al capítulo 86 o a la profecía Fraser.
- Episodio 3. Abies Fraseri: es un árbol, una conífera original de los Apalaches, del sudeste de Virginia, oeste de Carolina del Norte. Es el típico árbol de Navidad.
- Episodio 4. Muskets, Liberty, and Sauerkraut -Mosquetes, libertad y chucrut: puede salir del capítulo 67 del libro 9 e involucra a Bree, Marsali, unos barriles.
- Episodio 5. Send for the Devil - Enviado por el Diablo.
- Episodio 6. Blessed are the Merciful - Bienaventurados los misericordiosos: “porque ellos alcanzarán misericordia” es una de las bienaventuranzas de San Mateo. Jamie la recita en el capítulo 121 del libro 9, titulado “La cualidad de la misericordia”.
- Episodio 7. Evidence of Things Not Seen - Evidencia que no se ve Muskets
- Episodio 8. A Bit of Time - Un poco de tiempo: puede remitir al capítulo 3 del libro 9. Roger y Claire están con los niños mientras Bree salió a cazar con Jamie. ¿Se estarán cazando el uno al otro? Claire cree que padre e hija solo necesitan “un poco de tiempo”.
- Episodio 9. Pharos - Faros: como el que guía a los barcos, o bien la forma latina de El Faro de Alejandria.
- Episodio 10. And the World Was All Around Us - Y el mundo estaba todo a nuestro alrededor.
De esta manera, se confirmó que el último capítulo llevará por título “Y el mundo estaba todo a nuestro alrededor”, un nombre que ya empieza a despertar teorías entre los fans. Algunos imaginan un guiño al episodio inicial, otros apuestan a un acontecimiento de gran magnitud que pondrá a Jamie y Claire en el centro de todas las miradas. La frase, cargada de simbolismo, también refuerza la idea de que, pese al caos que los rodea, el mundo —con todas sus posibilidades y desafíos— sigue ahí, listo para ser abrazado por los protagonistas.
Además, los cuatro últimos episodios estarán escritos por Toni Graphia, Ronald Moore, Diana Gabaldon y Matthew Roberts, lo que promete un final épico que ningún fanático querrá perderse.