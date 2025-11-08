Con una banda sólida y un tinte más rockero, Coti se presentó en el Gran Rex: el momento en que un niño se subió a tocar uno de sus clásicos

Coti Sorokin se presentó en el Teatro Gran Rex en la noche del viernes 7 de noviembre. Cómo sigue su agenda de recitales en la recta final del 2025 y las perlitas del espectáculo que duró poco más de dos horas.

El show fue el viernes 7 de noviembre por la noche. Foto: Prensa Coti Sorokin

Coti Sorokin llevó adelante su recital en el Teatro Gran Rex el viernes 7 de noviembre por la noche en el marco de la gira mundial “20COTI2025” y a 20 años del lanzamiento del disco Esta mañana. El artista de 52 años tocó durante más de dos horas, repasó sus clásicos, los más nuevos y el show tuvo uno de los momentos más memorables: un niño le aseguró que sabía todas sus canciones, lo subió al escenario y todos cantaron Nada fue un error.

El recital comenzó pasadas las 21 y la primera canción que entonó Coti fue Mar de gente para que el público coree al unísono. Con el correr de los minutos, los fanáticos comenzaron a pararse hasta mantenerse de esa manera definitivamente, teniendo en cuenta que el Teatro Gran Rex cuenta con butacas.

Yami Safdie y Francisco Charco fueron algunos de los invitados de la noche. Foto: Prensa Coti Sorokin

Se observó una banda sólida de Coti, con arreglos musicales en muchas de sus canciones, un tinte rockero que aportaban las guitarras, el sacudón que complementaba el bajo y la batería y el colchón de matices de sonido que generaban las teclas a cargo de Luna Sujatovich, también corista.

Los invitados de la noche fueron Alejo Ortíz, cantante de la banda Un Verano, para hacer una versión de 11 y 6 de Fito Páez; Yami Safdie para cantar Tu nombre luego de haber teloneado a Dua Lipa en River, detalle que Coti reconoció; Francisco Charco, de la banda Cruzando El Charco, se subió para interpretar Últimamente y El Trato; y el joven Valentino Merlo apareció en la canción Dónde están.

En el medio del show, un niño llamado Lucio le comentó algo a los gritos a Coti, quien no pudo interpretar de qué se trataba. Cuando le repreguntó, le dejó en claro que sabía todas sus canciones. “¿Sabés tocar la guitarra?“, le consultó el artista. Y el niño respondió que sí. Es por eso que de inmediato lo subió al escenario y fue un momento memorable de manera improvisada. Lucio tocó Nada de esto fue un error y cuando terminó la canción, siguió con otra, como una especie de popurrí que tenía preparado. Coti comenzó a reírse, al igual que el público, y luego todos lo aplaudieron y bajaron del escenario.

La anteúltima canción fue Color esperanza, un clásico suyo que lo reversionó de manera notoria: hubo una base con tintes funk y rock para luego caer de manera “soft” a la estrofa, dejando de lado ese enfoque. Por último, se despidió del Gran Rex con otro hit: Nada fue un error.

El show tuvo uno de los momentos más memorables cuando un niño se subió a cantar "Nada de esto fue un error". Foto: Prensa Coti Sorokin

Próximos recitales de Coti Sorokin en 2025