Vuelve “Harry Potter” al cine: qué entrega regresa en su 20° aniversario y cuándo se estrena en Argentina

Dos décadas después de su lanzamiento, una de las películas más oscuras y decisivas de la saga regresa para emocionar nuevamente a los fanáticos, quienes podrán conseguir entradas anticipadas para revivir la magia en pantalla grande.

A dos décadas de su estreno original, “Harry Potter y el Cáliz de Fuego” vuelve a las salas de cine el próximo jueves 13 de noviembre, en una propuesta especial de Warner Bros para celebrar el 20° aniversario de una de las películas más recordadas de la franquicia.

La preventa de entradas comenzará mañana, sábado 8 de noviembre, y promete convocar a miles de fanáticos que deseen revivir una de las historias más intensas del universo creado por J.K. Rowling.

“Harry Potter” vuelve al cine. Foto: Hoyts.

Estrenada en 2005 y dirigida por Mike Newell, la cuarta entrega de la saga marcó un antes y un después tanto en el tono narrativo como en la evolución de sus protagonistas.

¿De qué trata “Harry Potter y el Cáliz de Fuego”?

Ambientada en el Torneo de los Tres Magos, la trama lleva a Harry a competir en una serie de desafíos mágicos que ponen a prueba no solo su destreza, sino también su coraje y madurez. La tensión crece cuando su nombre aparece de forma misteriosa en el Cáliz de Fuego, pese a que él nunca se inscribió, abriendo la puerta a una intriga que cambiará su destino para siempre.

El film, considerado por muchos como el punto de inflexión de la saga, combina acción, suspenso y un giro emocional que marcaría el inicio de la etapa más oscura de la historia.

“Harry Potter” vuelve al cine: cuál de las películas regresa y cuándo se estrena.

La escena del regreso de Lord Voldemort, interpretado por Ralph Fiennes, se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos del cine contemporáneo y selló la transición de la inocencia a la madurez de los protagonistas: Harry, Ron y Hermione.

Más allá del espectáculo visual, “El Cáliz de Fuego” fue también una metáfora sobre el crecimiento y la pérdida de la inocencia. Es la película en la que los jóvenes magos enfrentan responsabilidades que van más allá de sus años, y en la que el peligro deja de ser un juego escolar para transformarse en una amenaza real.

El reestreno representa una oportunidad única para quienes vivieron la magia de la saga en su infancia y para las nuevas generaciones que solo la conocieron a través de las plataformas digitales. Con esta celebración, Warner Bros rinde homenaje a un fenómeno cultural que trascendió la literatura y el cine, marcando a toda una generación de espectadores.

El regreso a las salas permitirá revivir cómo los protagonistas asumen “retos mayores que jamás hubieran imaginado”, marcando el comienzo de una guerra mágica que definiría el resto de la historia de “Harry Potter”.