Feria Navideña de Harry Potter gratuita en Buenos Aires: el pasaje de un barrio porteño que se convierte en el Callejón Diagon

Los seguidores de la saga saben que no hay nada como volver a sumergirse en ese mundo que cautivó a millones. Y aunque los escenarios originales viven en la ficción y algunos parques temáticos quedan muy lejos, esta vez no hará falta viajar: la experiencia se podrá disfrutar en plena ciudad.

Diagon Alley, Harry Potter. Foto: Harry Potter.

Un histórico barrio de la Ciudad de Buenos Aires se transformará por unos días en un rincón mágico gracias a una feria navideña temática inspirada en Harry Potter, abierta al público y con entrada gratuita. Los visitantes podrán caminar por una recreación local de El Callejón Diagon, uno de los lugares más icónicos del universo creado por J. K. Rowling.

Feria Navideña de Harry Potter en Buenos Aires con entrada gratis. Foto: Instagram @libriastore

El Callejón Diagon es la clásica calle comercial donde los magos compran varitas, libros y toda clase de objetos encantados. Está escondida en el corazón de Londres y solo se accede atravesando un muro de ladrillos detrás del pub El Caldero Chorreante. Ahora, la versión porteña buscará recrear ese clima mágico para que los fans puedan sentirse parte de la historia.

Feria Navideña de Harry Potter: lugar, fecha y todos los detalles del evento

La feria navideña de Harry Potter se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, de 15 a 20, con entrada libre y gratuita. Es una propuesta pensada para sumergirte en el espíritu de este mundo tan mágico: cada rincón está ambientado para sentirse en el propio Callejón Diagon, pero sin salir de Buenos Aires.

Feria Navideña de Harry Potter en Buenos Aires con entrada gratis. Video Instagram @libriastore

El evento se realiza en Juan B. Ambrosetti 740, y toda la ambientación está a cargo de Libria Store, la librería temática ubicada en un pasaje de Caballito que siempre sorprende con decoraciones especiales.

Entre los puestos, se encuentra Libria Store, que suele destacar por sus objetos inspirados en la saga y que esta vez llevará artículos que parecen salidos directamente de las películas. También habrá nieve decorativa, ideal para fotos, y escenografías temáticas listas para que cada imagen parezca una escena de cine.

El paseo incluye además trivias, juegos y premios para los Potterheads más fanáticos. Y, por supuesto, no faltará la música del mundo mágico, que termina de darle ese clima navideño encantado.

Feria Navideña de Harry Potter en Buenos Aires con entrada gratis. Foto: Instagram @libriastore

Para quienes buscan un plan distinto de fin de semana, esta es una gran opción: es la única feria navideña temática de Harry Potter en la ciudad, perfecta tanto para quienes sueñan con visitar Diagon Alley como para familias que quieran disfrutar un paseo original sin gastar en entrada.

Con esta propuesta que ya es un clásico de diciembre, Buenos Aires vuelve a encender su costado mágico y logra transportar a los fans a sus mundos fantásticos favoritos.

