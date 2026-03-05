Construirán un hotel inspirado en el mundo de Harry Potter. Foto: Gemini IA.

El universo de Harry Potter ofrece una gran variedad de experiencias para los fanáticos, desde parques temáticos inspirados en su mundo mágico hasta recorridos por los estudios donde se filmó la exitosa saga. Sin embargo, hasta ahora no existía ningún hotel completamente ambientado en este fantástico universo… al menos por el momento.

Esto podría cambiar pronto gracias a un nuevo proyecto que promete llevar la experiencia a otro nivel y permitir que los visitantes se sumerjan todavía más en la magia creada por J. K. Rowling.

Actualmente existen cinco parques temáticos oficiales basados en The Wizarding World of Harry Potter, que recrean algunos de los escenarios más icónicos de la historia. Estas atracciones se encuentran en Universal Studios Hollywood, Universal Studios Japan y Universal Beijing Resort, además de dos áreas dentro de Universal Orlando Resort: Diagon Alley y Ministry of Magic.

Parques temáticos de Harry Potter. Foto: LATAM Airlines.

A esta propuesta se suma el reconocido recorrido por los estudios donde se filmaron las películas, el Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter, una experiencia que permite a los visitantes recorrer escenografías originales, ver vestuarios y descubrir objetos utilizados durante el rodaje.

Además, en distintas ciudades del mundo se organizan exposiciones y experiencias inmersivas itinerantes relacionadas con la saga. Ahora, toda esta oferta podría ampliarse aún más con un proyecto muy esperado por los seguidores de la historia: la creación del primer hotel completamente temático inspirado en el universo de Harry Potter.

Cómo será el primer hotel temático de Harry Potter

El proyecto fue anunciado el 1 de diciembre de 2025 por Merlin Entertainments y Warner Bros. Discovery a través de su división Warner Bros. Discovery Global Experiences.

La iniciativa no solo contempla la construcción de un hotel, sino también una nueva área temática inspirada en el universo de Harry Potter, combinada con la estética de los sets de Lego. La propuesta busca recrear el mundo mágico con la apariencia de las populares piezas de construcción.

Según explicó Peter Van Roden, vicepresidente ejecutivo de Warner Bros. Discovery Global Experiences, el objetivo es que los visitantes puedan “sumergirse en el estilo visual de Lego Harry Potter y experimentar el mundo mágico de una manera totalmente nueva”.

Construirán un hotel inspirado en el mundo de Harry Potter. Foto: Gemini IA.

Aunque todavía no se difundieron imágenes oficiales del proyecto, se espera que el complejo combine la estética gótica y medieval característica de las películas con estructuras inspiradas en bloques de Lego.

Las habitaciones, según los primeros adelantos, podrían estar ambientadas en las casas de Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw, además de incluir referencias a escenarios emblemáticos como la habitación de Ron Weasley. También se prevé que haya experiencias interactivas, efectos especiales y elementos “mágicos” para que los huéspedes se sientan dentro de la historia.

Cuándo abrirá el primer hotel temático de Harry Potter

Por ahora, ni Merlin Entertainments ni Warner Bros. Discovery confirmaron la fecha exacta de inauguración. En el comunicado oficial señalaron que durante los próximos 12 meses se darán a conocer más detalles sobre el desarrollo del proyecto.

Construirán un hotel inspirado en el mundo de Harry Potter. Foto: ChatGPT.

Dónde estará el primer hotel temático de Harry Potter

El hotel formará parte del complejo Legoland Deutschland Resort, un parque que cuenta con 12 áreas temáticas, además de hoteles, restaurantes y tiendas.

Este destino turístico se ubica cerca de la ciudad de Günzburg, en la región de Baviera, al sur de Alemania. Desde ciudades importantes como Múnich o Stuttgart, el trayecto en auto dura poco más de una hora.

El proyecto busca convertirse en una nueva atracción para los fanáticos de la saga y sumar una experiencia completamente inmersiva dentro del universo mágico de Harry Potter.