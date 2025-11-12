Benito SDR en “Las 26 del 26”: el año de River, los errores de Gallardo y la charla completa con Tin Insaurralde

El streamer y fanático del fútbol estuvo invitado al ciclo de entrevistas de Canal 26 que se emite por Youtube.

Benito SDR en Las 26 del 26 con Tin Insaurralde Foto: Anthony Mujica

Benito SDR pasó por el nuevo ciclo de entrevistas “Las 26 del 26”, conducido por Tin Insaurralde, pocas horas antes del Superclásico en el que River, el club de sus amores, cayó por 2-0 ante el clásico rival.

“No me considero una voz autorizada en el mundo River”, comenzó diciendo el joven de Boulogne, pero a lo largo de la charla se animó a compartir opiniones sobre la temporada del Millonario, Marcelo Gallardo, y su vida como streamer.

En la primera parte de la entrevista, Benito jugó a completar su perfil de Wikipedia y así reveló su nombre completo: Benito Este, y contó cómo nació su “apodo” SDR, que proviene del nombre que llevaba antes en redes: “Soy De River”.

Benito festejó hace poco sus 27 años: nació el 17 de octubre de 1998.

La temporada de River, según Benito

Después de explayarse sobre cómo nació su amor por River y cómo logró unirlo con la vocación de stremear, Benito analizó el desempeño de River y de Gallardo esta temporada.

“Muy decepcionante. Un fracaso rotundo. No hubo mucho pasaje de buen fútbol en el que el hincha se sienta representado, y la expectativa no era llegar a esta altura del año así“, resumió.

“Son muchos más fracasos, acumulados con los años anteriores también, que otra cosa”.

“ No sé si Gallardo se equivocó en volver, pero sí se equivocó en las decisiones que tomó desde que volvió. Benito SDR



“Gallardo es mi ídolo y lo quiero mucho y debe ser la persona que más alegrías me dio en la vida por fuera de mi familia. Me llevó a vivir algo que a mí me lo contaban y yo lo veía muy lejano y por todo eso siempre lo voy a amar, y no me cambió el sentimiento porque ahora le vaya mal", dijo después.

“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde

“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.

Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.

“Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.