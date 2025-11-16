Cuándo y en qué plataforma se estrena “Expediente Warren El Último Rito”, la última película de la saga “El Conjuro”

Un filme cargado de intriga y basado en hechos reales logró captar la atención de quienes llenaron las salas para verlo en la pantalla grande. Ahora, está disponible para disfrutarlo desde casa.

Expediente Warren: El último rito. Foto: IMDb

“Expediente Warren: El último rito” marca el cierre de la saga de “El Conjuro” con un caso que se adentra en lo desconocido, donde Ed y Lorraine Warren quedan frente a hechos que desafían cualquier explicación. El relato avanza entre señales inquietantes, un clima cargado de misterio y la sensación persistente de que algo oculto está a punto de revelarse.

La película de terror, que fue un verdadero furor en el cine, llegará a HBO Max el 21 de noviembre, ofreciendo una nueva oportunidad para sumergirse en uno de los capítulos más intensos de la franquicia.

Expediente Warren: El último rito. Foto: IMDb

La película transcurre cinco años después de los sucesos de “Expediente Warren: Obligado por el demonio”, en el año 1986. Los Warren se retiraron del mundo de los exorcistas, en gran parte debido al infarto de Ed, el que sufrió durante los sucesos demoníacos de la tercera película. Sin embargo, ciertos eventos los obligan a regresar al redil por última vez, como es el caso de la aparición de la familia Smurl, la pieza central en la película.

De qué se trata Expediente Warren: El Último Rito

La película está centrada en los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren y está inspirada en un caso real ocurrido en 1981. La historia comienza con el exorcismo de un niño que termina de manera inesperada cuando Arne Johnson, cercano a la familia, le ruega a la entidad que abandone al pequeño y tome su cuerpo en su lugar. A partir de ese momento, Arne empieza a experimentar comportamientos extraños y episodios que no logra explicar.

El conflicto estalla cuando Arne asesina a un hombre y asegura no recordar lo sucedido. Su caso se convierte así en el primero en Estados Unidos en el que la defensa alega posesión demoníaca para justificar un crimen. Ante esto, los Warren se involucran para demostrar la influencia sobrenatural y evitar que Arne sea condenado como un asesino común.

Mientras investigan, descubren que detrás del episodio no solo hay una posesión, sino también un ritual ocultista que desata una peligrosa maldición. Esta búsqueda los lleva a enfrentarse a fuerzas oscuras que ponen a prueba su fe, su vínculo y la capacidad psíquica de Lorraine, pieza clave para descifrar el origen del mal.

La película combina terror sobrenatural con elementos de thriller e investigación, mostrando el costado emocional y moral del trabajo de los Warren, al tiempo que profundiza en uno de sus casos más controversiales y perturbadores.