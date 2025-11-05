Bill Skarsgård no fue la primera opción para Pennywise: el actor de Marvel elegido para interpretar al payaso de It

El actor fue el favorito de la crítica por su participación en las dos primeras entregas del icónico personaje del libro de Stephen King. Sin embargo, el papel no estaba destinado para él.

IT, Pennywise Foto: HBO MAX

El aterrador payaso Pennywise es uno de los personajes más destacados del universo de Stephen King y a pesar de que el actor sueco que lo encarna, Bill Skarsgård, se ganó el reconocimiento del público y la crítica por su interpretación en It (2017) y su secuela It: Capítulo 2 (2019), En realidad primera opción para el papel.

Antes de que el argentino Andy Muschietti tomara el mando del proyecto, la nueva adaptación de It estaba en manos del director Cary Fukunaga. En esa primera versión, el papel del payaso Pennywise estaba destinado a Will Poulter, actor británico conocido por su participación en “The Maze Runner”, “Midsommar” y más recientemente en el Universo Cinematográfico de Marvel como Adam Warlock en “Guardianes de la Galaxia Vol. 3”.

Will Poulter. Foto: Instagram @willpoulter

De hecho, Poulter hasta llegó a realizarse pruebas de cámara y tenía todo listo para asumir el papel de Pennywise, pero los cambios de enfoque, el tono del nuevo guion, los ajustes del calendario de rodaje y otros contratiempos, lo obligaron a salirse del proyecto. Poco después, Fukunaga también abandonó la dirección y el estudio eligió a Andy Muschietti como su reemplazo.

Con el rol vacante, el joven Bill Skarsgård fue convocado para dar vida a la criatura conocida como “Eso”, y el resultado fue inquietante: sus interpretaciones daban miedo de verdad. Su mezcla entre la inocencia y la malicia, acompañada por el importante cambio físico y un increíble trabajo de maquillaje, convirtió a Pennywise en el nuevo ícono del cine.

Las películas fueron un éxito rotundo: It recaudó más de 700 millones de dólares en todo el mundo, consolidando a Skarsgård como una de las figuras más prometedoras de Hollywood.

IT, Pennywise Foto: HBO MAX

El regreso del payaso más temido: “It: Bienvenidos a Derry”

El Universo de “It” se expande con la serie que ya se encuentra disponible en HBO Max, la precuela ambientada 27 años antes de los eventos del primer film. La historia sigue a un nuevo grupo de jóvenes que investiga la misteriosa desaparición de un amigo y se topa con los orígenes del mal que acecha en la ciudad.

En esta nueva serie, Bill Skarsgård volverá a interpretar a Pennywise, aunque su aparición se reservará para momentos clave de la serie, ya que su actuación rescata la esencia del personaje de Stephen King. Mientras tanto, se lo verá aterrorizando a chicos y grandes en las situaciones más inusuales.