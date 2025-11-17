“It Welcome to Derry” reveló el origen y la debilidad de Pennywise: qué es la leyenda del Galloo

El cuarto capítulo de la serie de HBO Max basada en la novela de Stephen King dio a conocer detalles del terrorífico payaso.

It: Welcome to Derry. Foto: HBO Max

El cuarto capítulo de “It: Welcome to Derry”, la serie de HBO Max basada en la novela de Stephen King, entregó lo que le prometió a los fanáticos y se introdujo en los orígenes del terrorífico monstruo que aterroriza al pequeño pueblo.

Andy y Bárbara Muschietti, cocreadores de la serie, ya habían adelantado que esta precuela exploraría esta temática que, además, desvela a qué le tiene miedo este malvado ente.

La leyenda del Galloo

La revelación llegó por medio de Dick Halloran (Chris Chalk), quien utilizó sus poderes psíquicos para leer la mente de Taniel (Joshua Odjick) y encontrar una puerta en la que cuenta la leyenda del Galloo a su tía Rose (Kimberly Norris Guerrero).

Según la leyenda, hace millones de años, un espíritu maligno cayó en la Tierra dentro de una estrella fugaz. Cuando llegaron los primeros pobladores, descubrieron que el meteorito servía como prisión de aquel ente, por lo que hicieron una daga con sus fragmentos para mantener al monstruo, al que bautizaron como Galloo.

Gracias a este armamento, los indios evitaban entrar en el bosque de Poniente, donde se encontraba la guarida del monstruo.

La “paz” terminó debido a a la llegada de los colonos, quienes no tuvieron en cuenta las advertencias de la tribu y fueron asesinados, permitiéndole al Galloo hacerse más poderoso.

Debido a ello, la tribu se planteó abandonar sus tierras, pero una gran tragedia desembocó en el plan de adentrarse en la cueva donde había caído el meteorito y conseguir más fragmentos. Con ellos, lograron hacer un gran perímetro alrededor del bosque, impidiendo así que el ente maligno pueda salir y seguir cazando gente.

De esta manera, el capítulo explica varios misterios de Pennywise, como por qué no sale más allá de Derry: esto no es posible ya que está confinado a los límites marcados por las rocas que los indios enterraron a lo largo de su territorio.

Por otro lado, la serie da a conocer el origen por medio del meteoro que Stephen King escribió en la novela, aunque también agrega el papel principal de la tribu.