Drama, misterio y mitología: el thriller nórdico basado en una novela que arrasa con Disney+

Se trata de una miniserie de solamente 6 capítulos, ambientados en la Suecia del siglo XIX. Por qué es tan exitosa.

Un asesino entre nosotros, serie Foto: Disney+

En el último tiempo, el thriller nórdico se ganó un lugar en el corazón de los amantes del terror y el suspenso, colocando al género entre los más vistos de la plataforma de streaming. Sus historias enganchan a los espectadores de cualquier parte del mundo con sus guiones y escenarios oscuros.

Por eso, una historia policíaca nórdica increíble dio un salto en la plataforma de Disney+ y arrasa entre las más vistas de la semana. Es ideal para los fanáticos de las historias cortas pero intensas y con mucho drama.

Un asesino entre nosotros, serie Foto: Disney+

Estamos hablando de “Un asesino entre nosotros”, una miniserie de solamente 6 episodios adapta la novela homónima de Mikael Niemis, que se estrenó el pasado 15 de octubre en la plataforma, siendo una de las primeras producciones originales suecas con Disney. Desde entonces, esta historia ha reinado entre las más vistas en los países nórdicos, pero se ha colado también en el top 10 global de las series con más visualizaciones de Disney+.

De qué trata “Un asesino entre nosotros”

Ambientada en el norte de Suecia en 1852, "Un asesino entre nosotros” combina drama histórico, intriga policial y reflexión moral. La historia comienza con la llegada de un nuevo pastor y su familia a la aislada aldea de Kengis, un pequeño poblado marcado por la pobreza y el control de una élite local.

El pastor, interpretado por Gustaf Skarsgård (recordado por Vikingos y Oppenheimer), es un hombre de fe que predica justicia social y esperanza, despertando admiración entre los campesinos y recelo entre los poderosos.

Mientras su mensaje empieza a transformar la comunidad, una serie de desapariciones misteriosas y rumores sobre ataques de osos siembran el miedo. El pastor y su hijo adoptivo lideran la búsqueda, pero lo que descubren revela un horror mucho más humano que animal.

La trama evoluciona hacia un thriller psicológico y social, donde los límites entre la fe, la venganza y la justicia se vuelven difusos. Amores prohibidos, conflictos de poder y violencia latente transforman la aldea en un escenario de tensión moral y tragedia colectiva.