“IT Bienvenidos a Derry”, la precuela de Stephen King, presentó su tráiler final: en qué año se situará cada temporada

HBO Max ya lanzó el tráiler final y detalló cuál será el ritmo de estreno de los capítulos de la temporada 1: se estrenarán semanalmente hasta el final de temporada el lunes 15 de diciembre.

It: Bienvenidos a Derry, serie. Foto: HBO Max.

La serie “IT: Bienvenidos a Derry”, creada por Stephen King, presentó su tráiler final antes del gran estreno en HBO Max el próximo 27 de octubre. Cabe aclarar que los ocho episodios de la temporada se estrenarán semanalmente hasta el final de temporada el lunes 15 de diciembre.

Ambientada muchos años antes que la saga de películas dirigidas por Andy Muschietti, la serie se traslada al 1962 y explora la historia del payaso maldito que acecha al pueblo de Derry, Maine.

Pennywise, nuevamente interpretado por el icónico actor Bill Skarsgård, es el centro de la historia y aporta nuevos matices al payaso, además de volver a introducir caras conocidas y nuevas alianzas para luchar contra el mal.

Tres temporadas que reconstruirán la historia de Pennywise

“IT: Bienvenidos a Derry” estará repartida en tres temporadas, cada una situada en una época distinta. La primera parte sucederá en el año 1962, ubicándose antes de la película lanzada en 2017 para interpretar los orígenes que despiertan al ente.

La segunda temporada sucederá en el 1935 y la tercera en 1908. En todas se analizará los inicios de Pennywise.

"IT: Bienvenidos a Derry", serie. Foto: HBO Max.

La nueva versión de “IT: Bienvenidos a Derry” no solo quiere mostrar el miedo de la comunidad a Pennywise, sino también otros tipos de terror que van más allá de lo sobrenatural: los que vienen de la historia y de la sociedad, como el racismo, la violencia o el trauma que pasa de una generación a otra.

Al contar la historia en diferentes momentos del pasado, la serie busca mostrar que el terror se va transformando con el tiempo, pero nunca desaparece del todo ya que adopta nuevas formas y sigue afectando a la sociedad.

"IT: Bienvenidos a Derry", el éxito de HBO Max. Foto: HBO Max.

En resumen, Derry se convierte en una metáfora del miedo y el dolor que la humanidad arrastra, no solo por causas sobrenaturales, sino también por hechos reales y culturales.

Un elenco de lujo

Bill Skarsgård se suma a un elenco exitoso de actores destacados como Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso. Todos ellos componen un elenco que le dará misterio, terror y drama a la historia.