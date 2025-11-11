En una entrevista histórica, Johnny Depp se confiesa en el diván con Vero Lozano

El icónico actor brinda una entrevista exclusiva donde habla a corazón abierto sobre sus nuevos proyectos y su vínculo amistoso.

Johnny Depp en Cortá por Lozano. Foto: Telefe

Johnny Depp arribó a la Argentina con el objetivo de promocionar su última película, “Modigliani, tres días en Montparnasse”, lo que marca su regreso en la dirección. Además, brinda una entrevista exclusiva con Vero Lozano en Telefe este martes para hablar tanto de su vida personal como de su trabajo artístico.

El actor de “Piratas del Caribe” y amigo personal del productor Jorge “Corcho” Rodríguez, esposo de la conductora, se confiesa en el diván de Cortá por Lozano para una entrevista exclusiva donde habla a corazón abierto sobre sus nuevos proyectos y su vínculo amistoso.

Johnny Depp en Cortá por Lozano. Foto: captura Telefe.

Además de la entrevista, el actor participará de diversas actividades, como por ejemplo una masterclass exclusiva en la Ciudad de La Plata, junto al actor italiano Riccardo Scamarcio y su amigo, Corcho Rodríguez.

“Modigliani, tres días en Montparnasse”, la nueva película de Johnny Depp

La película se estrenará en todos los cines este 13 de noviembre y sigue la historia de Modigliani, un artista italiano con ese nombre que vive días turbulentos recorriendo las calles, galerías y bares de la ciudad. Sin embargo, el conflicto llega cuando se enfrenta a un famoso coleccionista.

El elenco está formado por icónicos artistas como Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery y Luisa Ranieri.

Según contó el propio Depp, “la historia de Modigliani es la de un alma que lucha por sobrevivir a su propio fuego creativo”.