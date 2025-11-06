De qué trata “Modigliani, tres días en Montparnasse”, la película que trae de regreso a Johnny Depp a la Argentina y que ideó Al Pacino

Cuenta un momento en la vida del artista italiano, encarnado por Riccardo Scamarcio, quien también llega para el estreno. Depp será homenajeado en La Plata, habrá dos avant premieres y estará en “Cortá por Lozano”.

Modigliani, Tres Días en Montparnasse. Foto: PopArt Music.

Quien vea “Modigliani, tres días en Montparnasse”, película que llega a los cines argentinos el próximo jueves 13 de noviembre, sentirá la personalidad de Johnny Depp desde el primer cuadro. Es más, las escenas iniciales en las que se ve al pintor italiano Amedeo Modigliani escapando de la policía, en blanco y negro con música chaplinesca, hacen pensar que se está viendo una aventura más de Jack Sparrow. Así es la impronta que dejó el actor en el primer largometraje que dirige y que lo traerá a Buenos Aires la semana que viene para presentarlo oficialmente.

La historia abarca 72 caóticas horas en la vida del artista bohemio, conocido por sus amigos como Modi, quien recorría las calles de París desgarrado por la guerra en 1916. Mientras huye de la policía, su deseo de poner fin a su carrera y abandonar la ciudad es descartado por sus compañeros bohemios: el artista francés Maurice Utrillo, el bielorruso Chaïm Soutine y la escritora inglesa Beatrice Hastings.

Modi busca consejo de su amigo y marchante de arte polaco, Léopold Zborowski. Sin embargo, tras una noche de alucinaciones, el caos en su mente llega a su punto máximo al enfrentarse con el coleccionista estadounidense Maurice Gangnat, quien tendría el poder de cambiar su vida.

Con múltiples recursos artísticos y un elenco de celebridades itálicas, británicas y francesas, Depp explora los límites entre la sensibilidad y la locura, sobre todo en el trío de amigos y artistas, donde también se cuelan la bondad del marchand que representan a Modigliani y hasta la tabernera que le convida un plato de pasta. Los convierte a todos en personajes entrañables, aunque no siempre aceptables socialmente. Y siempre rodeados por esas imágenes de rostros alargados y composiciones simples que caracterizaron a la obra de este pintor y escultor.

Esos intérpretes son los conocidos italiano Riccardo Scarmarcio (que trabajó en la serie de Maradona “Sueño Bendito”) y Luisa Rainieri (“Las investigaciones de Lolita Lobosco”), Al Pacino, el ganador del Emmy Stephen Graham y el francés Bruno Gouery (“Emily en París”). Realmente un seleccionado internacional que se puso a las órdenes del colega para crear una película que retrata un momento particular del mundo y de la creación artística.

La agenda de Depp en la Argentina

Se estima que su llegada se producirá el lunes próximo, y que lo hará acompañado por el colega que eligió para encarnar a Modigliani, Riccardo Scamarcio. Su nutrida agenda coordinada por su gran amigo Jorge Rodríguez, incluirá varias actividades en el país, sobre todo en la ciudad de La Plata donde dará una masterclass junto al italiano.

El martes 11 a las 19, la alfombra roja se extenderá en el Cinemark Palermo de la calle Beruti para recibirlos en la premiere porteña de “Modigliani, tres días en Montparnasse”. Pero en La Plata también los recibirán con los brazos abiertos ya que el intendente Julio Alak le otorgará a la estrella de Hollywood la distinción de “visitante ilustre” de la capital de la provincia y ambos actores extranjeros serán parte de una cargada agenda cultural. Eso será el miércoles 12 de noviembre.

Según consignó La Nación, Depp recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, reconocido por su valor histórico y patrimonial, visitará el Teatro Coliseo Podestá, donde habrá una nueva alfombra roja para recibirlo junto a Scamarcio, además de autoridades, invitados especiales y figuras del ámbito artístico. Allí brindarán una master class y luego habrá una función de gala de la película producida por IN.2 Film, Barry Navidi Productions y Lervolino & Lady Bacardi Entertainment.

Además Verónica Lozano anunció que el mismo martes Johnny Depp se sentará en su diván, prometiendo que conversará sobre “sus proyectos, el amor y su vida en Hollywood”. Así, además de dos entrevistas para medios nacionales y uno uruguayo, el actor estará en el estudio de “Cortá por Lozano”. Después de tanto agasajo el pobre Johnny va a necesitar un descanso en la Patagonia para recuperarse.